Wybrali Elbląg, liczą na rozwój portu

- Wybraliśmy Elbląg ze względu na lokalizację. Jest blisko do Trójmiasta, bo wszystko, co robimy, idzie przez gdański lub gdyński port. Liczymy też na uruchomienie elbląskiego portu po pogłębieniu toru wodnego – mówi Kamil Olszewski z firmy Q-Glasstech, która niedawno otworzyła w centrum logistycznym Dobra Novina swój oddział.

Q-Glasstech to firma z Białegostoku, działa w branży szklarskiej. Zatrudnia w całym kraju około 50 osób, w tym kilka w Elblągu.

- Oferujemy w zasadzie wszystkie rodzaje szkła używane przez szklarzy. Od najprostszych szkieł typu float, wykorzystywanych w podstawowych realizacjach, po szkło laminowane, bezpieczne, malowane, barwione w masie oraz lustra. Wszystko to, co przetwarza zakład szklarski - mówi Kamil Olszewski, przedstawiciel firmy w Elblągu.

(fot. Anna Dembińska)

Dlaczego wybrali na nową lokalizację Elbląg, a konkretnie Centrum Logistyczne Dobra Novina pod miastem? – Decydująca była logistyka. Mamy bardzo dobry dojazd do Gdańska i trójmiejskich portów, przez które transportujemy nasze szkło. W Elblągu i okolicach łatwiej też znaleźć pracowników. Dodatkowym atutem były warunki, jakie oferuje Dobra Novina – dodaje Kamil Olszewski.

Szkło, które oferuje Q-Glasstech, pochodzi z Azji. Firma oferuje je klientom na całym świecie. – Mamy nadzieję, że port w Elblągu jeszcze w tej dekadzie będzie pracował pełną parą i będzie tu możliwość, po pogłębieniu toru wodnego, na wysyłki mniejszymi statkami kontenerów z towarami. Jesteśmy zainteresowani takimi przeładunkami – dodaje Kamil Olszewski.