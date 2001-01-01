Służby wojewody: Nie ulegajmy dezinformacji

- W nocy doszło do incydentów z użyciem obcych dronów w województwach sąsiednich – podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Obiekty, które stanowiły zagrożenie, zostały zestrzelone. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sytuacja pozostaje stabilna - czytamy w komunikacie prasowym wojewody.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sytuacja pozostaje stabilna. Granica Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską jest pod stałym nadzorem służb i nie odnotowano żadnych zdarzeń, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców regionu.

Wojewoda i Wojewódzki Sztab Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie pozostają w stałym kontakcie zarówno ze starostami wszystkich powiatów województwa, jak i z Wojewódzkim Sztabem Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku. Dzięki tej współpracy administracja ma pełny obraz sytuacji w regionie i na bieżąco monitoruje wszelkie zagrożenia.

Służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji – Policja, Straż Graniczna oraz Państwowa Straż Pożarna – utrzymują podwyższoną gotowość i współdziałają z administracją rządową, wojskiem oraz innymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Wszystkie działania w regionie są skoordynowane i ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju mieszkańcom Warmii i Mazur.

Apelujemy do mieszkańców o zachowanie spokoju oraz śledzenie oficjalnych komunikatów służb państwowych i wojewódzkich. Prosimy również o nieuleganie dezinformacji i niesprawdzonym doniesieniom.

