Służby wojewody: Nie ulegajmy dezinformacji

 Elbląg, Granica z obwodem królewiecki,
Granica z obwodem królewiecki, fot. arch. Straży Granicznej

- W nocy doszło do incydentów z użyciem obcych dronów w województwach sąsiednich – podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Obiekty, które stanowiły zagrożenie, zostały zestrzelone. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sytuacja pozostaje stabilna - czytamy w komunikacie prasowym wojewody.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sytuacja pozostaje stabilna. Granica Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską jest pod stałym nadzorem służb i nie odnotowano żadnych zdarzeń, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców regionu.

Wojewoda i Wojewódzki Sztab Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie pozostają w stałym kontakcie zarówno ze starostami wszystkich powiatów województwa, jak i z Wojewódzkim Sztabem Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku. Dzięki tej współpracy administracja ma pełny obraz sytuacji w regionie i na bieżąco monitoruje wszelkie zagrożenia.

Służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji – Policja, Straż Graniczna oraz Państwowa Straż Pożarna – utrzymują podwyższoną gotowość i współdziałają z administracją rządową, wojskiem oraz innymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Wszystkie działania w regionie są skoordynowane i ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju mieszkańcom Warmii i Mazur.

Apelujemy do mieszkańców o zachowanie spokoju oraz śledzenie oficjalnych komunikatów służb państwowych i wojewódzkich. Prosimy również o nieuleganie dezinformacji i niesprawdzonym doniesieniom.

 

O zestrzeleniu dronów pisaliśmy tutaj.

komunikat prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Sami siejecie cały czas Propagandę.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    11
    10
    sebx(2025-09-10)
  • Dobre sobie, nie ulegajcie dezinformacji, oglądajcie tylko tvn i czytajcie onet (ewentualnie POrtel) - "władze" i sprzyjające im media - sami jesteście źródłem dezinformacji, nie mówicie prawdy, nad niczym nie panujecie, nie potraficie niczemu zapobiec, o wszystkim dowiadujecie się po fakcie, pic na wodę fotomontarz
  • Może komuśZależy by wciągnąćPolskę doWojny zRosją przezOperację fałszywejFlagi? jakiej dokonałAdolf w sierpniu39 roku w tzw. operacjiGliwickiej. kiedy to niemieckRadiostacja w Gliwicach zostałaZaatakowana przezNiemców przebranych w munduryPolaków i zostało to wykorzystane przez niemPropagandę jako główny „dowód polskichProwokacji”.
  • Jaka stabilna, Ruski przekraczają naszą przestrzeń powietrzną od długiego czasu, to samo robia Białorusini, a Wy opowiadacie, że to jest stabilna sytuacja.. Co za kpina. Putin się śmieje z Nas
  • A co to służby wojewody? Sekretarki i dyrektorzy wydziałów?
  • z całego nato się śmieje, bo to śmiechu warte.
  • Kilka dni temu brytyjski wywiad ogłosił " zadziwiającą" aktywność tuż przy Polskiej granicy ( m. in duże zapasy krwi). W rosyjsko-białoruskich ćwiczeniach na Białorusi uczestniczy ok 150 tyś żołnierzy. W obwodzie Kaliningradzkim czeka w gotowości ok 200 tyś..
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    2
    0
    Ostatnie dni pokoju(2025-09-10)
  • Jest czas wojenny. A w związku z tym Policja do roboty. Zamykać kryminalistów. Nie potrzeba nam jako społeczeństwu dodatkowych kłopotów. Wszyscy ci dilerzy, bandyci, kryminaliści z wyrokami powinni natychmiast trafić do więzienia. Dosyć patologii na ulicach.
  • Putin ma pieniądze na wojnę z NATO m. in dzięki temu że pisowscy rolnicy kupują od niego miliony ton nawozów
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    2
    1
    Kolaboranci(2025-09-10)
  • "Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sytuacja pozostaje stabilna. " Umiesz czytać ze zrozumieniem tekstu? Czy WM leży przy granicy z Ukrainą?
  • Nie ma co panikować. Pisowcy od lat wmawiają swoim wyborcom że to nie Rosja jest wrogiem ale Niemcy.
  • Dobrze że pis wyremontował kościoły za miliardy z polskiego budżetu. Możecie się teraz modlić o pokój ( tylko dajcie na tace).
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    Sandał św Antoniego(2025-09-10)
