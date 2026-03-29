Śmiertelny wypadek koło Przezmarka

fot. KM PSP Elbląg

Dziś (29 marca) na drodze z Przezmarka w kierunku Komorowa Żuławskiego osobowe Audi uderzyło w drzewo. Kierowca auta poniósł śmierć na miejscu. Zobacz zdjęcia.

Do wypadku doszło około godz. 16:30 na drodze z Przezmarka w kierunku Komorowa Żuławskiego. Jak informują służby kierowca Audi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. 49-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Droga jest zablokowana. Ze względu na tragiczne skutki wypadku możliwość komentowania została wyłączona.

