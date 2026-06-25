Spokojnie, to tylko ćwiczenia wojskowe

Do naszej redakcji wydzwaniają mieszkańcy zaniepokojeni strzałami i lotami wojskowych śmigłowców nad miastem. Uspokajamy, to element ćwiczeń Dzik, których apogeum nastąpi w Elblągu w piątek.

- Żołnierze 16 Dywizji Zmechanizowanej wspólnie z 25 BKPow oraz 8 Flotyllą Obrony Wybrzeża wykonają szturm na infrastrukturę krytyczną, przejmując budynki w terenie przy porcie Elbląg. Epizod polegał będzie na ataku plutonu zmechanizowanego 20 Brygady Zmechanizowanej przy użyciu pojazdów Legwan oraz desantu żołnierzy ze śmigłowca. Ponadto w ćwiczeniu weźmie udział okręt Marynarki Wojennej ORP Kormoran. W związku z tym w dniach 25-26 czerwca można spodziewać się wzmożonego ruchu statków powietrznych w okolicach miasta Elbląg - informuje mjr Karol Frankowski, rzecznik prasowy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Ćwiczenie Dzielny Dzik 26 realizowane jest w naszym kraju od 15 czerwca. Uczestniczy w nim 6500 żołnierzy z Polski oraz około 300 żołnierzy z Litwy.

"Jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć szkoleniowych Wojska Polskiego w 2026 roku. Ćwiczenia o charakterze defensywnym realizowane są zarówno na lądzie, jak i w przestrzeni powietrznej gdzie żołnierze wspólnie testują zdolność do odstraszania i skutecznej obrony terytorium Rzeczpospolitej Polskiej" - informuje Wojsko Polskie w swoim komunikacie.

Główny element ćwiczeń w Elblągu odbędzie się w piątek. Na portElu opublikujemy wówczas oczywiście relację, fotoreportaż i film z ćwiczeń.