Elbląskie Centrum Usług Społecznych oraz prezydent Elbląga zapraszają na spotkanie z Magdaleną Różczką i elbląskimi rodzinami zastępczymi. Odbędzie się w sobotę, 23 maja o godz.16 Bibliotece Elbląskiej.

Będzie to otwarte spotkanie promujące rodzicielstwo zastępcze, którego gościem specjalnym będzie znana aktorka Magdalena Różczka. Pani Magdalena od lat promuje i wspiera pieczę zastępczą, prowadząc Fundację Ukochani. Porozmawiamy o relacjach, rodzicielstwie zastępczym, emocjach i o tym, jak wielką moc ma drugi człowiek. To spotkanie dla wszystkich, którzy chcą usłyszeć prawdziwe historie i spojrzeć na świat z większą wrażliwością.

W wydarzeniu udział wezmą również elbląskie rodziny zastępcze, z którymi będzie można porozmawiać po spotkaniu. Podczas wydarzenia przewidziano także wręczenie nagród dla rodzin zastępczych.