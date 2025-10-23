UWAGA!

Sprawdź gdzie nie będzie wody

 Elbląg, Sprawdź gdzie nie będzie wody
EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej w środę (29 października) mogą wystąpić spadki ciśnień lub całkowite braki w dostawie wody.

Komunikat dotyczy odbiorców z ulic: Okulickiego, Kasprzaka, Kalenkiewicza i Podgórnej. Przewidywany czas pracy w godz. 8.00 - 16.00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem). W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne - tel.994. Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.

 

Informacja EPWiK

