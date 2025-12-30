UWAGA!

----

Stan alarmowy na rzece Elbląg

 Elbląg, Stan alarmowy na rzece Elbląg
(fot. UM Elbląg)

O godz. 6.30 poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan alarmowy. Wyniósł 611 cm i ma tendencję rosnącą.

- W związku z niekorzystnymi prognozami apelujemy do mieszkańców o czujność i zwracanie uwagi na kolejne komunikaty - informują władze miasta.

Jeszcze wczoraj wieczorem stan wody był poniżej stanu ostrzegawczego, ale niesprzyjające warunki pogodowe, szczególnie silny wiatr północno-zachodni spowodowały, że do Elbląga szybko powróciła cofka - wiatr wpycha wodę do rzeki Elbląg od strony Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej.

Synoptycy zapowiadają do środy silny wiatr, zamiecie śnieżne i intensywne opady śniegu.

red.

  • Byle do wiosny. Póki co zostają zabobony i gusła. Za mało dajecie na tacę że on zsyła na was plagi?
    Taki mamy klimat(2025-12-30)
  • Gdzieś oglądałem, że w USA mają systemy śluz, które zamykają się podczas cofki uniemożliwiając wodzie "cofanie" się w głąb lądu. To są ogromne inwestycje... my tu mamy wojnę PiS vs KO. My wolimy ze sobą walczyć zamiast budować...
  • Cofka to jest jak ktoś na kacu walnie lufe.
