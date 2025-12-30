Stan alarmowy na rzece Elbląg

O godz. 6.30 poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan alarmowy. Wyniósł 611 cm i ma tendencję rosnącą.

- W związku z niekorzystnymi prognozami apelujemy do mieszkańców o czujność i zwracanie uwagi na kolejne komunikaty - informują władze miasta.

Jeszcze wczoraj wieczorem stan wody był poniżej stanu ostrzegawczego, ale niesprzyjające warunki pogodowe, szczególnie silny wiatr północno-zachodni spowodowały, że do Elbląga szybko powróciła cofka - wiatr wpycha wodę do rzeki Elbląg od strony Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej.

Synoptycy zapowiadają do środy silny wiatr, zamiecie śnieżne i intensywne opady śniegu.