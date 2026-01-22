Stojaki i podpórki rowerowe - zachęcamy do głosowania
Przed nami drugi etap konsultacji społecznych, których celem jest wskazanie preferowanego usytuowania nowych parkingów rowerowych oraz kolejnych podpórek rowerowych w przestrzeni Elbląga.
W etapie pierwszym wpłynęło przez dwa tygodnie 14 zgłoszeń z 28 miejscami w których zdaniem elbląskich rowerzystów i rowerzystek powinny pojawić się nowe parkingi rowerowe oraz 5 zgłoszeń z 12 propozycjami do montażu podpórek.
Etap drugi polega na internetowym głosowaniu w ankiecie dostępnej tutaj.
Każdy głosujący ma jeden głos na stojaki rowerowe i jeden głos na podpórki rowerowe. Głosowanie trwa do 31 stycznia 2026 r. włącznie.
Zachęcamy do aktywności i dziękujemy za pomoc.
Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga