Stop dla Czołgistów

- Proszę o interwencję w sprawie bezpieczeństwa na końcowym odcinku ulicy Czołgistów. Ta ulica ma przy skrzyżowaniu mało czytelny znak STOP. Miasto chyba z braku pieniędzy dalej położyło płyty betonowe. Po bokach wysypano resztkowy zmielony asfalt - napisał do nas nasz Czytelnik.

Elblążanin podkreśla, że w tym miejscu jest duży spad jezdni i przy ulewach wszystko jest wymywane i zapycha niżej położone studzienki burzowe.

- To, że nie wykonano z boku betonowej rynny, to już bezmyślność projektanta. Jednak jest poważniejszy problem. Ta droga jest mocno uczęszczana przez pieszych, którzy wędrują na działki, często z dziećmi, a także do kościoła św. Floriana - dodaje.

Według mieszkańca ruch samochodów jest tam obecnie bardzo duży, a na drodze jest wąsko.

- Wędrując z wnukami często je łapałem za rękę i uciekałem na paskudne pobocze. Skoro miasta nie stać na chodnik w tym miejscu, to niech postawią znaki ostrzegawcze dla kierowców, aby ograniczyli szybkość poruszania po tej drodze do 20 km/h. Teraz potrafią pędzić i 50 km/h! - podkreśla mężczyzna.

Na nasze pytania dotyczące spraw poruszanych przez Czytelnika otrzymaliśmy odpowiedź z Departamentu Zarząd Dróg.

- W miesiącach marzec-czerwiec br. realizowana była wymiana zniszczonych i wypłowiałych tarcz znaków na drogach wojewódzkich i powiatowych. W kolejnych miesiącach, tj. lipiec-sierpień br. takie zadanie będzie realizowane na drogach gminnych, do których zaliczana jest między innymi ul. Garnizonowa (łączy się z ul. Czołgistów - przyp. red.) i wówczas wskazany mało czytelny znak B-20 „STOP" zostanie wymieniony - informuje departament. - W roku 2019 w ramach Budżetu Obywatelskiego została zrealizowana poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg - czytamy w odpowiedzi.

Urzędnicy podkreślają, że zakres realizowanych robót wynikał przede wszystkim z zapisów zawartych we wniosku obywatelskim, ale także możliwości finansowych przydzielonych na jego realizację.

- Dlatego też zakres robót projektowych i wykonawczych musiał być ograniczony. Wykonano wówczas (w tej samej technologii jak pozostała część ul. Garnizonowej i drodze wewnętrznej przy Wyżynnej), odcinek nowej nawierzchni z płyt drogowych, betonowych oraz remont/regulację starych płyt, regulację wysokościową zjazdów, utwardzenie poboczy, regulację studzienek i budowę nowego dodatkowego wpustu deszczowego. W ciągu ostatnich 3 lat od zakończenia tych robót nie wpływały żadne uwagi krytyczne od użytkowników - czytamy.

Departament Zarząd Dróg informuje, że podstawą do wprowadzania ograniczenia prędkości na danej drodze są przede wszystkim takie elementy jak: natężenie ruchu, wypadkowość, stan techniczny drogi, zagospodarowanie otoczenia.

- Ponieważ ruch na tej drodze jest sporadyczny, typowo lokalny do zabudowań jednorodzinnych, a nawierzchnia z płyt betonowych powoduje samoistne spowolnienie ruchu, brak jakichkolwiek zdarzeń drogowych 2019-2022, dlatego nie znajdujemy obecnie podstaw do wprowadzania na ul. Garnizonowej ograniczenia prędkości pojazdów - brzmi odpowiedź na nasze pytania.