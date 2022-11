Streetworker, patrole i ogrzewalnie

W piątek rano (25 listopada) wyruszył pierwszy w tym sezonie wspólny patrol policji, straży miejskiej i pracowników socjalnych poszukujący osób bezdomnych na terenie Elbląga. Według statystyk jest ich około 150, w tym 13 kobiet. Oprócz takich patroli, od kilku już zimowych sezonów, bezdomnych poszukuje i oferuje im pomoc streetworker.

Sprawą osób bezdomnych z terenu Elbląga zajmowała się w piątek komisja bezpieczeństwa i spraw samorządowych.

-Streetworker to osoba, której praca polega na lokalizowaniu miejsc przebywania osób bezdomnych, współpracuje ona z naszymi pracownikami socjalnymi. Streetworker namierza te miejsca i informuje bezdomnych o możliwości skorzystania z pomocy: pobytu w noclegowni bądź schronisku przy ul. Nowodworskiej - mówi Magdalena Falkowska, zastępca dyrektora Elbląskiego Centrum Usług Społecznych.

W Elblągu funkcję streetworkera pełni... policjant. - Oczywiście podczas wykonywania pracy streetworkera nie jest on umundurowany. Czasami tych samych bezdomnych odwiedza on kilka razy, aby zdobyć ich zaufanie. Mylne jest przeświadczenie, że osoba jest bezdomna, ponieważ nie wie, gdzie może uzyskać pomoc. To czasem jest styl życia, niekiedy taką osobę trzeba długo przekonywać, rozmawiać z nią, by skorzystała z pomocy chociażby zimą. Musi ona najpierw nabrać zaufania do streetworkera, by chciała taką pomoc przyjąć. Oczywiście są osoby, które po jednej interwencji decydują się na schronisko. To trudna praca, ale stanowi ona istotną pomoc bezdomnym i przynosi efekty. W większości te osoby w końcu decydują się na pobyt w schronisku – mówi Magdalena Falkowska.

Gdzie najczęściej przebywają w Elblągu bezdomni? - Po prostu przy obudowach śmietników, sporo jest ich na terenie Modrzewiny, ostatnio znaleźliśmy nowe miejsca za al. Grunwaldzką, do niedawna byli w pustostanach na ul. Mickiewicza, teraz są one już zabezpieczone. W 2022 roku streetworker nawiązał kontakt z 13 osobami bezdomnymi – mówi Magdalena Falkowska.

W Elblągu jest około 150 bezdomnych osób, w tym trzynaście kobiet. - Są to najczęściej panie starsze, często nadużywające alkoholu lub takie, które mają problem ze zdrowiem psychicznym - dodaje Magdalena Falkowska.

Obecnie bezdomne kobiety kierowane są do Schroniska Prometeusz w Gdańsku, z którym władze Elbląga mają podpisaną umowę. W 2022 roku było to 10 kobiet. W nagłej sytuacji kryzysowej bezdomne panie umieszczane są w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży. Mężczyźni kierowani są do Domu dla Bezdomnym im. św. Brata Alberta. W 2022 roku z tego schroniska skorzystało 78 mężczyzn.

- Przy ul. Jaśminowej w Elblągu jest również mieszkanie treningowe dla osób bezdomnych. Zapewni ono pobyt dwóm osobom bezdomnym, które obecnie przebywają w schronisku i noclegowni. Pracuje z nimi teraz trener. Jego celem jest podejmowanie działań służących reintegracji społecznej tych osób oraz przygotowanie do samodzielności. Jest to m. in. nauka racjonalnego gospodarowania osobistymi środkami finansowymi, czy regularnego i terminowego dokonywania opłat związanych z eksploatacją mieszkania - mówi Magdalena Falkowska.

Niebawem bezdomni, zarówno kobiety jak i męźczyźni, będą mogli skorzystać w Elblągu z tzw. "ogrzewalni”. - Od sierpnia na zlecenie miasta Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących "Od Nowa..." prowadzi działania mające na celu uruchomienie placówki wsparcia dla osób bezdomnych i uzależnionych przy ul. Królewieckiej 102 (po zlikwidowanym Pogotowiu Socjalnym). Do ogrzewalni będą przyjmowane również osoby bezdomne pod wpływem alkoholu, o ile ich stan nie będzie zagrażał życiu własnemu lub innych osób. To muszą być osoby w kontakcie, poruszające się o własnych siłach i nie przejawiające agresji - czytamy w informacji przygotowanej na posiedzenie komisji przez Monikę Kurpanik, dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Ma to być Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych. W centrum, które ma być miejscem terapii uzależnień i działań rehabilitacyjnych, ma się znajdować także ogrzewalnia dla 40 osób (w tym dziesięć miejsc leżących) i dwa mieszkania treningowe, będące dla osób potrzebujących pomocy bezpośrednim przygotowaniem do samodzielnego życia. Będzie tam także punkt konsultacyjno-informacyjny (czynny 5 dni w tygodniu po cztery godziny), w którym w związku z problemami z uzależnieniem będą mogli otrzymać pomoc wszyscy mieszkańcy. W centrum będą zatrudnieni psycholog, terapeuta uzależnień, siedmiu opiekunów, pracownik administracyjny. Placówka ma być czynna całodobowo, mają się w niej znajdować także kuchnia i świetlica.

Przypomnijmy, że osobom bezdomnym od 2 listopada wydaje gorące posiłki jadłodajnia prowadzona przez Caritas Diecezji Elbląskiej mieszcząca się przy ul. Zamkowej 17.