 Światło/Cień. Multimedialna wystawa średniowieczna oraz warsztaty rodzinne

W piątek, 22 listopada otwarta zostanie średniowieczna wystawa multimedialna „ŚWIATŁO/CIEŃ”, która zastąpi wystawę o elbląskich pionierach. Na II piętrze Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprezentowane zostaną cyfrowe zabytki z epoki średniowiecza, z naszego regionu. Wystawie towarzyszyć będzie aplikacja wirtualnej rzeczywistości. Zapraszamy także na weekendowe warsztaty rodzinne.

22, 23 i 24 listopada – to weekend, w którym zaprezentowana zostanie średniowieczna wystawa multimedialna „ŚWIATŁO/CIEŃ”, która na przykładzie zdigitalizowanych w muzeach województwa warmińsko-mazurskiego zabytków, pokaże życie w średniowieczu w niecodzienny sposób, za pomocą sprzętu multimedialnego. Holobox, stoły multimedialne, makieta, piramidy holograficzne, aplikacja VR to narzędzia, które pozwolą spojrzeć na świat średniowiecza bliżej i w sposób łatwiejszy dla dzisiejszego odbiorcy. Wydruki 3D i audiodeskrypcje pomogą, szczególnie osobom z niepełnosprawnościami, poznać średniowieczne przedmioty przy pomocy zmysłów dotyku i słuchu. Ta wystawa to opowieść o czasach średniowiecza, łącząca w sobie pierwiastek duchowy, rycerski, życia codziennego na wsi i w średniowiecznym mieście.

Oficjalne otwarcie wystawy odbędzie się w piątek, 22 listopada o godz. 18.00. Po wystawie oprowadzać będzie Łukasz Kępski – dr nauk historycznych, przewodnik po Żuławach, edukator i rzecznik prasowy w Muzeum Stutthof w Sztutowie, współautor podręczników do historii. W sobotę i niedzielę, 23 i 24 listopada wystawę będzie można oglądać w godzinach 10:00 – 19:00.

WYKŁADY (Sala kameralna Kina Światowid)

22.11.2024 - 9:00 – Kobieta w średniowieczu – dr Hanna Witkowska-Barvenava

Podczas wykładu obalone zostaną stereotypy i mity o życiu kobiet w czasach średniowiecza. Na niecodziennych przykładach, historyk sztuki dr Hanna Witkowska Barvenava, pokaże, że w średniowieczu kobiety kierowały państwami, wybierały mężów, broniły się przed oskarżeniem o niewierność małżeńską, były mecenaskami, pielgrzymowały i zakładały klasztory. Powie również o ubiorze i dniu kobiet w średniowieczu.

10:00 – Życie w średniowiecznym mieście – dr Mirosław Marcinkowski

Co jedzono, gdzie mieszkano, gdzie się kąpano, jakie zadania miał średniowieczny kat? O życiu w średniowiecznym mieście opowie dr Mirosław Marcinkowski z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

11:00 – „Czy szewc bez butów chodził… O średniowiecznym rzemiośle słów kilka, czyli jak ubierano się w dawnych czasach” – Bartosz Lipniewski, Kamila Lipniewska

Historycy, z pracowni Pracownia Stroju Historycznego Bonum Sartores opowiedzą o średniowiecznym rzemiośle i rzemieślnikach, a także o tym jak ubierano się niemal 1000 lat temu.

WARSZTATY RODZINNE:

Średniowieczna tkanina - poznaj tajemnice tkania oraz zrób własną zabawkę "motankę"

Sobota, 23 listopada, godz. 11:00, Galeria Nobilis

Na warsztatach opowiemy o tym jak wyglądało rzemiosło średniowieczne, spróbujemy zrobić własną makatkę oraz lalkę motankę. Będzie też możliwość przymierzenia rekonstrukcji strojów historycznych i poznania bliżej warsztatu średniowiecznego krawca.

Co dama i co rycerz nosili w swoich torebkach?

Niedziela, 24 listopada, godz. 11:00, Galeria Nobilis

Uszyj własną średniowieczną sakiewkę- warsztaty dla dzieci w wieku od 7 lat.

Podczas spotkania będzie też możliwość przymierzenia rekonstrukcji strojów historycznych i poznania bliżej warsztatu średniowiecznego krawca.

Zapisy pod nr tel. 667 636 211.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, liczba miejsc jest ograniczona. Warsztaty odbywają się w ramach projektu „ŚWIATŁO/CIEŃ. Multimedialna wystawa średniowieczna”. Tego dnia w godz. 10:00 – 19:00 będzie można odwiedzić wystawę multimedialną na II piętrze CSE „Światowid” w Elblągu.