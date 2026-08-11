Święto Wojska Polskiego w Elblągu

14 sierpnia w Elblągu odbędą się Wojewódzkie Obchody Święta Wojska Polskiego. - Do udziału w uroczystościach zapraszamy mieszkańców Elbląga i całego województwa warmińsko-mazurskiego, a także turystów odwiedzających nasz region - zachęcają władze miasta.

Obchody rozpoczną się o godz. 10:00 mszą świętą w katedrze pw. św. Mikołaja w Elblągu. Następnie o godz. 11:15 uczestnicy przemaszerują z katedry na plac Kazimierza Jagiellończyka, gdzie o godz. 12:00 rozpoczną się główne uroczystości patriotyczne. W programie przewidziano podniesienie flagi państwowej, przemówienia organizatorów, apel pamięci oraz salwę honorową. O godz. 13:15 odbędzie się defilada wojskowa.

W godz. 12:00–17:00 na placu Kazimierza Jagiellończyka zaplanowano również pokaz sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu 16 Dywizji Zmechanizowanej. To okazja, by z bliska zobaczyć wybrane pojazdy i wyposażenie wykorzystywane przez żołnierzy. Dodatkową atrakcją będzie wojskowa grochówka, która będzie serwowana od godz. 13:30.

W linku znajdziesz program obchodów.