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Święto Wojska Polskiego w Elblągu

 Elbląg, Święto Wojska Polskiego 2025 rok,
Święto Wojska Polskiego 2025 rok, fot. Anna Dembińska

14 sierpnia w Elblągu odbędą się Wojewódzkie Obchody Święta Wojska Polskiego. - Do udziału w uroczystościach zapraszamy mieszkańców Elbląga i całego województwa warmińsko-mazurskiego, a także turystów odwiedzających nasz region - zachęcają władze miasta.

Obchody rozpoczną się o godz. 10:00 mszą świętą w katedrze pw. św. Mikołaja w Elblągu. Następnie o godz. 11:15 uczestnicy przemaszerują z katedry na plac Kazimierza Jagiellończyka, gdzie o godz. 12:00 rozpoczną się główne uroczystości patriotyczne. W programie przewidziano podniesienie flagi państwowej, przemówienia organizatorów, apel pamięci oraz salwę honorową. O godz. 13:15 odbędzie się defilada wojskowa.

W godz. 12:00–17:00 na placu Kazimierza Jagiellończyka zaplanowano również pokaz sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu 16 Dywizji Zmechanizowanej. To okazja, by z bliska zobaczyć wybrane pojazdy i wyposażenie wykorzystywane przez żołnierzy. Dodatkową atrakcją będzie wojskowa grochówka, która będzie serwowana od godz. 13:30.

 

W linku znajdziesz program obchodów.


A moim zdaniem...

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