Symbol odradzającego się życia (Opowieści z lasu, odc. 318)

Jednym z najbardziej związanych z Wielkanocą gatunków drzew jest wierzba. Mamy ich w Polsce ok. 30 gatunków, zaś na na całym świecie spotkać ich można aż 400.

- Często wykorzystujemy ją do przyzdabiania koszyka wielkanocnego, tydzień przed świętami robimy z nich palmy na niedzielę palmową. Ich szczególną cechą jest wytwarzanie kotków czy bazi. Są to kwiatostany wierzb zbudowane z setek niepozornych kwiatów pozbawionych płatków. Gdy bazie zmieniają kolor na żółty, oznacza to, że kwiaty w kwiatostanie dojrzewają i wkrótce wysypie się z nich pyłek - opowiada o wierzbie Jan Piotrowski, leśnik z Nadleśnictwa Elbląg.

Wierzby najczęściej są drzewami dwupiennymi, oznacza to, że na pojedynczym okazie wyrastają kwiatostany żeńskie albo męskie. Nigdy nie rosną na jednym drzewie oba typy kwiatów. Jako jedne z najszybciej kwitnących drzew wierzby są symbolem odradzającego się życia. Jednak w przeszłości nie zawsze były uważane za takie. Dawni Słowianie utożsamiali to drzewo z diabłem i nieczystymi siłami, uważano też, że czarownice robiły z brzozowych witek swoje różdżki, a witkami owijały swoje miotły.

- Najszybciej kwitnącą wierzbą jest wierzba iwa, to właśnie z niej najchętniej korzystają pszczoły i inne zapylacze jako źródła cennego pyłku jak i nektaru. Jest szczególnie cenna ze względu na to, że w okresie jej kwitnienia w przyrodzie jest jeszcze mało innych źródeł pokarmu dla zapylających owadów. Wierzby oprócz znaczenia symbolicznego czy biocenotycznego mają także inne zastosowania. W obszarach o niewielkim zalesieniu często stanowią źródło opału dla lokalnej roślinności. Z tego powodu co kilka lat są ogławiane - podkreśla Jan Piotrowski.

Poza tym wierzba była stosowana jako roślina lecznicza ze względu na salicynę znajdujące się w korze. Wykorzystywana jest także w wikliniarstwie, ogrodnictwie, umacnianiu brzegów kanałów czy jako roślina pionierska stabilizująca zdegradowane środowisko.