Szachowe Mistrzostwa Elbląga 2026

6 maja w Elblągu odbędą się Szachowe Mistrzostwa Elbląga. Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych — bez ograniczeń wiekowych i bez wymogów rankingowych.

Termin inauguracji: 6 maja 2026 (środa), godz. 17:00

Zapisy: od godz. 16:30

Miejsce: Świetlica przy SM Sielanka, ul. Płk Dąbka 64, Elbląg (wejście od strony parkingu)

System rozgrywek: 9 rund, system szwajcarski, tempo 60 min + 30 sek. przyrostu na posunięcie. Kolejne rundy rozgrywane są w każdą środę o godz. 17:00 oraz wybrane piątki — turniej może potrwać do połowy czerwca 2026. Obowiązuje zapis partii do ostatniego ruchu.

Kategorie szachowe: Istnieje możliwość zdobycia kategorii szachowej do kategorii centralnych włącznie. Opłata za uzyskane kategorie uzależniona od liczby uczestników. Turniej zgłoszony do PZSzach (nie do FIDE).

Wpisowe:

– 80 zł: seniorzy 60+ i juniorzy

– 100 zł: pozostali uczestnicy

Nagrody: 3 puchary za czołowe miejsca (gwarantowane) oraz nagrody finansowe.

Wyniki poprzedniej edycji (2025):

1. Krasowski Tomasz — UKS Skoczek Elbląg

2. Grabarczyk Sylwester — KSz CKTiS Biskupiec

3. Gniado Radosław — bez klubu

Kontakt i informacje:

Bogdan Siwoń (sędzia główny), tel. 511 745 807

Mapa: https://goo.gl/maps/LTQWxQeDsPkBuWkS9

Wydarzenie na Facebooku: https://fb.me/e/cnpN0hdpI

Pełny komunikat organizacyjny (PDF):

https://drive.google.com/file/d/1XKXIPZfOdm3x6fYDIUSgiDqdN-4nVzVj/view