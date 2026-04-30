Szachowe Mistrzostwa Elbląga 2026
6 maja w Elblągu odbędą się Szachowe Mistrzostwa Elbląga. Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych — bez ograniczeń wiekowych i bez wymogów rankingowych.
Termin inauguracji: 6 maja 2026 (środa), godz. 17:00
Zapisy: od godz. 16:30
Miejsce: Świetlica przy SM Sielanka, ul. Płk Dąbka 64, Elbląg (wejście od strony parkingu)
System rozgrywek: 9 rund, system szwajcarski, tempo 60 min + 30 sek. przyrostu na posunięcie. Kolejne rundy rozgrywane są w każdą środę o godz. 17:00 oraz wybrane piątki — turniej może potrwać do połowy czerwca 2026. Obowiązuje zapis partii do ostatniego ruchu.
Kategorie szachowe: Istnieje możliwość zdobycia kategorii szachowej do kategorii centralnych włącznie. Opłata za uzyskane kategorie uzależniona od liczby uczestników. Turniej zgłoszony do PZSzach (nie do FIDE).
Wpisowe:
– 80 zł: seniorzy 60+ i juniorzy
– 100 zł: pozostali uczestnicy
Nagrody: 3 puchary za czołowe miejsca (gwarantowane) oraz nagrody finansowe.
Wyniki poprzedniej edycji (2025):
1. Krasowski Tomasz — UKS Skoczek Elbląg
2. Grabarczyk Sylwester — KSz CKTiS Biskupiec
3. Gniado Radosław — bez klubu
Kontakt i informacje:
Bogdan Siwoń (sędzia główny), tel. 511 745 807
Mapa: https://goo.gl/maps/LTQWxQeDsPkBuWkS9
Wydarzenie na Facebooku: https://fb.me/e/cnpN0hdpI
Pełny komunikat organizacyjny (PDF):
https://drive.google.com/file/d/1XKXIPZfOdm3x6fYDIUSgiDqdN-4nVzVj/view