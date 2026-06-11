Szkoła Tańca Broadway obchodzi swoje 20-lecie. Zapraszamy na Jubileuszowy Koncert Galowy

18.06.2026 (czwartek) o godz. 18:00 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbędzie się Jubileuszowy Koncert Galowy Broadway, podczas którego na scenie zaprezentują się dzieci, młodzież i dorośli. Widzowie będą mogli podziwiać występy w różnych stylach tańca, będące efektem wielu miesięcy pracy i zaangażowania uczestników.

Szkoła Tańca Broadway

Wydarzenie będzie okazją do wspólnego świętowania jubileuszu, podsumowania osiągnięć, integracji całej społeczności tanecznej a także wyróżnienia zasłużonych tancerzy. Na zakończenie Gali organizatorzy zapraszają na skromny poczęstunek oraz jubileuszowy tort i toast.

To wyjątkowe święto tańca, pełne emocji i pasji - jako organizatorzy życzymy Państwu niezapomnianych wrażeń artystycznych. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby być częścią tego ważnego dla nas dnia oraz te osoby, które mają ochotę dołączyć do naszej tanecznej rodziny od nowego sezonu tanecznego, który zaczyna się zaraz po wakacyjnej przerwie. – mówi Ewa Kalka – dyrektor Szkoły Tańca BROADWAY

Organizatorem Jubileuszu jest Stowarzyszenie Broadway oraz Szkoła Tańca Broadway w Elblągu

Bilety cegiełki do nabycia w siedzibie przy ul. Willowej 1. Tel: 606716626

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