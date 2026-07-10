Szlak Kopernikowski stawia na nowe technologie

Aplikacja mobilna, multimedialne i interaktywne formy prezentacji dziedzictwa oraz rozwiązania wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość – to najważniejsze elementy projektu „Szlak Kopernikowski – kompleksowy rozwój oferty turystycznej szlaku kulturowego”, którego inauguracja odbyła się 9 lipca w Olsztynie.

Inwestycja o wartości ponad 10,2 mln zł, dofinansowana kwotą blisko 7,85 mln zł z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur, jest częścią znacznie większego programu rozwoju dziedzictwa Mikołaja Kopernika wartego łącznie ponad 252 mln zł.

Podczas konferencji inaugurującej projekt, przedstawiciele samorządów, przez które przebiega Szlak Kopernikowski z województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, a także reprezentanci instytucji turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, stowarzyszeń, czy fundacji rozmawiali o wspólnym budowaniu jednej z najważniejszych marek turystyki kulturowej w Polsce.

– To ważny dzień dla Warmii i Mazur – mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa. – Przez wiele lat pracowaliśmy nad tym, aby w pełni wykorzystać potencjał, jaki daje nam dziedzictwo Mikołaja Kopernika. Dzisiaj ta wizja staje się rzeczywistością. Chcemy zmienić sposób opowiadania o Koperniku. Wykorzystać nowoczesne technologie, by jego historia była atrakcyjna zarówno dla młodych ludzi, jak i turystów odwiedzających nasz region. Jestem przekonany, że dzięki współpracy samorządów, instytucji kultury i wszystkich partnerów stworzymy jeden z najciekawszych szlaków kulturowych w Polsce, który będzie przyciągał gości przez wiele lat i stanie się silną marką Warmii i Mazur.

Projekt realizowany przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego obejmuje stworzenie nowoczesnych narzędzi do poznawania Szlaku Kopernikowskiego. Powstanie mobilna aplikacja ułatwiająca planowanie podróży i zwiedzania, nowoczesna przestrzeń ekspozycyjna poświęcona życiu i działalności Mikołaja Kopernika oraz mobilna wystawa, która będzie prezentowana w różnych miejscowościach regionu. Wszystkie rozwiązania zostaną wzbogacone o multimedia i technologie rozszerzonej rzeczywistości.

Projekt obejmuje 14 miejscowości Warmii i Mazur związanych z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika. Jego celem jest nie tylko zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu i wzrost liczby odwiedzających, ale także stworzenie spójnej oferty, która połączy naukę, historię i kulturę w nowoczesnej formie.

Inicjatywa jest komplementarna wobec trzech dużych inwestycji realizowanych w regionie: utworzenia Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku, modernizacji Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego oraz rozwoju Muzeum Warmii i Mazur wraz z Zamkiem Kapituły Warmińskiej w Olsztynie.

Łączna wartość tych przedsięwzięć przekracza 252 mln zł.