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Szlak Kopernikowski stawia na nowe technologie

 Elbląg, Szlak Kopernikowski stawia na nowe technologie
Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Aplikacja mobilna, multimedialne i interaktywne formy prezentacji dziedzictwa oraz rozwiązania wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość – to najważniejsze elementy projektu „Szlak Kopernikowski – kompleksowy rozwój oferty turystycznej szlaku kulturowego”, którego inauguracja odbyła się 9 lipca w Olsztynie.

Inwestycja o wartości ponad 10,2 mln zł, dofinansowana kwotą blisko 7,85 mln zł z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur, jest częścią znacznie większego programu rozwoju dziedzictwa Mikołaja Kopernika wartego łącznie ponad 252 mln zł.

Podczas konferencji inaugurującej projekt, przedstawiciele samorządów, przez które przebiega Szlak Kopernikowski z województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, a także reprezentanci instytucji turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, stowarzyszeń, czy fundacji rozmawiali o wspólnym budowaniu jednej z najważniejszych marek turystyki kulturowej w Polsce.

– To ważny dzień dla Warmii i Mazur – mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa. – Przez wiele lat pracowaliśmy nad tym, aby w pełni wykorzystać potencjał, jaki daje nam dziedzictwo Mikołaja Kopernika. Dzisiaj ta wizja staje się rzeczywistością. Chcemy zmienić sposób opowiadania o Koperniku. Wykorzystać nowoczesne technologie, by jego historia była atrakcyjna zarówno dla młodych ludzi, jak i turystów odwiedzających nasz region. Jestem przekonany, że dzięki współpracy samorządów, instytucji kultury i wszystkich partnerów stworzymy jeden z najciekawszych szlaków kulturowych w Polsce, który będzie przyciągał gości przez wiele lat i stanie się silną marką Warmii i Mazur.

Projekt realizowany przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego obejmuje stworzenie nowoczesnych narzędzi do poznawania Szlaku Kopernikowskiego. Powstanie mobilna aplikacja ułatwiająca planowanie podróży i zwiedzania, nowoczesna przestrzeń ekspozycyjna poświęcona życiu i działalności Mikołaja Kopernika oraz mobilna wystawa, która będzie prezentowana w różnych miejscowościach regionu. Wszystkie rozwiązania zostaną wzbogacone o multimedia i technologie rozszerzonej rzeczywistości.

Projekt obejmuje 14 miejscowości Warmii i Mazur związanych z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika. Jego celem jest nie tylko zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu i wzrost liczby odwiedzających, ale także stworzenie spójnej oferty, która połączy naukę, historię i kulturę w nowoczesnej formie.

Inicjatywa jest komplementarna wobec trzech dużych inwestycji realizowanych w regionie: utworzenia Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku, modernizacji Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego oraz rozwoju Muzeum Warmii i Mazur wraz z Zamkiem Kapituły Warmińskiej w Olsztynie.

Łączna wartość tych przedsięwzięć przekracza 252 mln zł.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Szkoda, że stawiając na nowe technologie całkiem odpuszczono ten klasyczny szlak Kopernikowski który przynajmniej na odcinku Elbląg - Braniewo był najlepszą lokalną trasą dla wedrowców przez kilka dekad, aż przyszły lata dwutysięczne i został zaniedbany, zdewastowany i praktycznie zapomniany.
  • Szlak "Kopernikowski" (czerwony) między Elblągiem a Braniewem pokonuję corocznie i z roku na rok widzę coraz większy bałagan, degradację i brak jakiegokolwiek zainteresowania poza pozyskującymi drewno. To wstyd bo na prawdę wiele takich szlaków na północy polski jest świetnie zagospodarowany a tu zrobiono green velo i koniec. Gminy przez które przebiega szlak nie są zainteresowane dbaniem chociażby o to by usunąć zwalone drzewo czy poprawić oznakowanie. Zatrudnić tych z wyrokami do odrobienia albo dłużników i problem rozwiązany
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    Radzio z lasu(2026-07-10)
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