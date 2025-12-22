Tak ma wyglądać elbląska Noc Sylwestrowa (aktualizacja)
Odwołano miejską zabawę sylwestrową. Powodem są panujące w mieście i regionie warunki powodowe.
Tak pisaliśmy o tym, jak miała wyglądać miejska zabawa sylwestrowa:
Elbląg zaprasza mieszkańców oraz gości do wspólnego powitania Nowego Roku. 31 grudnia 2025 roku na Bulwarze Zygmunta Augusta odbędzie się impreza sylwestrowa pod hasłem „Sylwester w Formie 2025”.
Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 22:00. Wieczór upłynie pod znakiem tanecznych brzmień oraz spektakularnego widowiska multimedialnego. O oprawę muzyczną zadbają DJ Funky Flex oraz DJ Matt Bukovski, którzy poprowadzą uczestników przez noc pełną rytmu i dobrej zabawy.
Kulminacyjnym momentem wydarzenia będzie Noworoczne Show Multimedialne o północy, poprzedzone życzeniami noworocznymi prezydenta Michała Missana. Tegoroczne powitanie Nowego Roku zapowiada się niezwykle efektownie – przygotowano 4 000 ładunków cichej pirotechniki, ponad 100 laserów oraz liczne efekty specjalne.
„Sylwester w Formie 2025” to propozycja dla wszystkich, łącząca nowoczesną technologię, muzykę i bezpieczną formę świętowania w przestrzeni miejskiej.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do wspólnego powitania Nowego Roku w Elblągu!
Program:
22 DJ Funky Flex
22.30 DJ Matt Bukowski
23:55 życzenia noworoczne prezydenta miasta
00:00 noworoczne show multimedialne
00:20 DJ Funky Flex
01:30 zakończenie imprezy
Aktualizacja, 30 grudnia: Miejska zabawa sylwestrowa nie odbędzie się. Powodem są panujące warunki pogodowe.