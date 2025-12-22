UWAGA!

Tak ma wyglądać elbląska Noc Sylwestrowa (aktualizacja)

 Elbląg, Zdjęcie z powitania w Elblągu w 2025 roku
Zdjęcie z powitania w Elblągu w 2025 roku (fot. Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl)

Odwołano miejską zabawę sylwestrową. Powodem są panujące w mieście i regionie warunki powodowe.

Tak pisaliśmy o tym, jak miała wyglądać miejska zabawa sylwestrowa:

 

Elbląg zaprasza mieszkańców oraz gości do wspólnego powitania Nowego Roku. 31 grudnia 2025 roku na Bulwarze Zygmunta Augusta odbędzie się impreza sylwestrowa pod hasłem „Sylwester w Formie 2025”.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 22:00. Wieczór upłynie pod znakiem tanecznych brzmień oraz spektakularnego widowiska multimedialnego. O oprawę muzyczną zadbają DJ Funky Flex oraz DJ Matt Bukovski, którzy poprowadzą uczestników przez noc pełną rytmu i dobrej zabawy.

Kulminacyjnym momentem wydarzenia będzie Noworoczne Show Multimedialne o północy, poprzedzone życzeniami noworocznymi prezydenta Michała Missana. Tegoroczne powitanie Nowego Roku zapowiada się niezwykle efektownie – przygotowano 4 000 ładunków cichej pirotechniki, ponad 100 laserów oraz liczne efekty specjalne.

„Sylwester w Formie 2025” to propozycja dla wszystkich, łącząca nowoczesną technologię, muzykę i bezpieczną formę świętowania w przestrzeni miejskiej.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do wspólnego powitania Nowego Roku w Elblągu!

 

Program:

22 DJ Funky Flex

22.30 DJ Matt Bukowski

23:55 życzenia noworoczne prezydenta miasta

00:00 noworoczne show multimedialne

00:20 DJ Funky Flex

01:30 zakończenie imprezy

 

Aktualizacja, 30 grudnia: Miejska zabawa sylwestrowa nie odbędzie się. Powodem są panujące warunki pogodowe.

red. na podst. inf. zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
