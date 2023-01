Tak się bawi ZST

Czas studniówek trwa w najlepsze. Dziś (20 stycznia) swoją zabawę poprzedzającą matury mieli m. in. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych. Zobacz zdjęcia z ich balu w Nowej Holandii.

"Przez cztery lata zdobywaliśmy wiedzę, pracowaliśmy, by osiągnąć wyznaczone cele. Dzisiejszego wieczoru pragniemy jednak odłożyć na bok wszelkie troski i zmartwienia, by naszym udziałem stała się dobra zabawa" – taka uczniowska deklaracja stanowiła oficjalne rozpoczęcie dzisiejszego wieczoru. Na początku studniówki nie zabrakło oczywiście podziękowań, poloneza, przemówień. Do uczniów zwróciła się wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych Aleksandra Kuczmarska.

- Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam wszystkim, że już za 104 dni staniecie przed najważniejszymi w waszym życiu egzaminami. Pozwolą one przekroczyć wam symboliczny próg dojrzałości. Ten niezwykły bal studniówkowy skłania nas do refleksji nad czasem, który upływa nieubłaganie. Tak niedawno przekroczyliście próg naszej szkoły, spotkaliście w jej murach pierwsza miłość, spotkaliście przyjaciół, być może nawet na całe życie, poznaliście profesorów, którzy stawali się dla was autorytetem – wymieniała wicedyrektor. Podkreśliła rolę, jaką w życiu młodych ludzi odgrywali w tym okresie wychowawcy klas i rodzice. - Dziś patrzą na was z dumą rozpierającą serca – przekonywała Aleksandra Kuczmarska. Życzyła maturzystom udanych egzaminów i szampańskiej zabawy podczas dzisiejszego balu.

Fot. Anna Dembińska

Jak przeżywali dzisiejszą studniówkę sami maturzyści? Jak się do niej przygotowywali?

- Trochę jest stres – mówi Wiktoria. - Co do przygotowań, trzeba było poszukać idealnej sukienki, zrobić ten idealny makijaż, fryzurę... ale wszystko poszło dobrze – mówi dziewczyna. Czas przygotowań do zabawy ocenia na "jakieś 10 godzin".

- Ekscytacja – mówi o swoim przeżywaniu studniówki Marcel. W jego przypadku przygotowania poszły sprawniej, "w jakieś 1,5 godziny". - Garnitur kupowałem specjalnie na studniówkę, jakieś dwa miesiące przed zabawą. Jestem mało wybredną osobą, wziąłem pierwszy lepszy garnitur i wyszedłem ze sklepu – mówi.

- Zazdroszczę... - komentuje Wiktoria.

Jak mówią nasi rozmówcy, dziś nie jest czas na myślenie o egzaminach, tylko na "full zabawę". Zwłaszcza w przypadku Marcela, który ZST skończył dwa lata temu, a dziś był w Nowej Holandii jako partner...

- Na razie jest świetnie – tak mówi o studniówce Aleksander.

- Tylko jest taki lekki stres – podkreśla Natalia. Z czego wynika? - To pierwszy taki bal w życiu, coś, co nie dzieje się codziennie – tłumaczy dziewczyna.

- To wszystko wygląda tak bogato, tak poważnie – komentuje jeszcze Olek.

Nasi rozmówcy przyznają, że dziś zamierzają się dobrze bawić. Chcieliby oczywiście zdać maturę, ale nie zamierzają o niej teraz myśleć. Pozostaje im więc życzyć najpierw dobrej studniówki, później: udanych egzaminów.