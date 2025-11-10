Targowisko zmieni rytm. Co z gołębiarzami? (aktualizacja)

Jeden z projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej zakłada zmiany w funkcjonowaniu Targowiska Miejskiego. Dotyczą godzin otwarcia i handlu żywymi zwierzętami.

Według projektu uchwały, targowisko będzie czynne od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt w godzinach 5-16 w okresie od 1 kwietnia do 31 października; od godziny 6 do godziny 15 w okresie od 1 listopada do 31 marca.

Nowy regulamin wprowadza zakazu obrotu i nabywania zwierząt żywych na targowisku, co wynika z przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

Teraz nad projektem uchwały pochylą się miejscy radni. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miejskiej, 13 listopada.

Jak przypominają urzędnicy, regulamin targowiska podlega ogłoszeniu na tablicy przy wjeździe na teren targowiska, w siedzibie biura targowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Aktualizacja:

Po publikacji jeden z Czytelników zgłosił się do naszej redakcji twierdząc, że nowy regulamin wyeliminuje z targowiska gołębiarzy, choć gołębie to nie zwierzęta domowe, a to o nich mówi w stosownym punkcie ustawa o ochronie zwierząt.

Przesłaliśmy pytania w tej sprawie do zespołu prasowego biura prezydenta miasta, czy projekt uchwały w stosunku do ustawy nie zakłada zbyt szerokiego zakazu, a może planowany zakaz wynika z innych powodów?