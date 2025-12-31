Tego życzymy Czytelnikom w nowym 2026 roku

Pogoda za oknem nie sprzyja, ale pewnie wkrótce się zmieni. Niezmienne są za to nasze gorące życzenia dla Czytelników portElu na nowy 2026 rok!

Tajemnicą zmiany jest skupienie całej twojej energii nie na walce z tym, co stare, ale na budowie tego, co nowe”

Sokrates

Drodzy Czytelnicy,

Z okazji nowego 2026 roku życzymy Wam dużo energii na realizację swoich pomysłów i marzeń. Byście przez 12 najbliższych miesięcy nie musieli walczyć z wiatrakami, a mogli skupić się na budowaniu tego, co potrzebne i przez Was oczekiwane.

Najlepszego w nowym roku życzą Wydawca i Redakcja portEl.pl