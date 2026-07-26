Tragedia w rzece Elbląg. Nie żyje mężczyzna

Po godz. 20 służby zostały wezwane do mężczyzny, który znalazł się pod wodą. Do zdarzenia doszło na tzw. ciepłej wodzie, w rzece Elbląg. Po kilkunastu minutach poszukiwań strażacy odnaleźli mężczyznę, niestety nie udało się go uratować.

- W rzece pływała kobieta i mężczyzna. W pewnym momencie mężczyzna znalazł się pod wodą, powiadomiono służby. Wezwani na miejsce strażacy odnaleźli mężczyznę, przeprowadzono reanimację, ale nie udało się mu uratować życia - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Policja ustala tożsamość mężczyzny, która miał około 40 lat.

Przypomnijmy, że w rzece Elbląg obowiązuje zakaz kąpieli. Można w niej pływać tylko przy okazji zawodów triathlonowych lub pływackich, których organizatorzy otrzymują co roku specjalną zgodę.