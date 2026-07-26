UWAGA!

----

Tragedia w rzece Elbląg. Nie żyje mężczyzna

 Elbląg, Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację tekstu
Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację tekstu (fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Po godz. 20 służby zostały wezwane do mężczyzny, który znalazł się pod wodą. Do zdarzenia doszło na tzw. ciepłej wodzie, w rzece Elbląg. Po kilkunastu minutach poszukiwań strażacy odnaleźli mężczyznę, niestety nie udało się go uratować.

- W rzece pływała kobieta i mężczyzna. W pewnym momencie mężczyzna znalazł się pod wodą, powiadomiono służby. Wezwani na miejsce strażacy odnaleźli mężczyznę, przeprowadzono reanimację, ale nie udało się mu uratować życia - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Policja ustala tożsamość mężczyzny, która miał około 40 lat.

Przypomnijmy, że w rzece Elbląg obowiązuje zakaz kąpieli. Można w niej pływać tylko przy okazji zawodów triathlonowych lub pływackich, których organizatorzy otrzymują co roku specjalną zgodę.


Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Reklama
 