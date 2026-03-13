Tragedia w zakładzie pracy (aktualizacja)

Na terenie firmy Maag Gear przy ul. Stoczniowej w Elblągu doszło do tragedii. Nie żyje 42-letni mężczyzna, który stracił przytomność tuż po zakończeniu zmiany.

O sprawie powiadomił nas jeden z Czytelników. Do tragedii doszło w środę, 11 marca.

- Na miejsce przyjechał prokurator i policja. Żaden z pracowników zakładu nadal nie wie, jaka była przyczyna śmierci i czy zakład jest bezpieczny. Proszę o poruszenie tematu – napisał do nas w mailu.

Policja potwierdziła, że na terenie zakładu przy ul. Stoczniowej 2 doszło do tragedii.

– Mężczyzna źle się poczuł tuż po zakończeniu zmiany, gdy szykował się do wyjścia z zakładu. Stracił przytomność, prowadzona była resuscytacja, niestety nie udało się mu uratować życia – mówi nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. – Przeprowadzona zostanie sekcja zwłok, która wyjaśni przyczyny śmierci mężczyzny. Sprawę bada policja i prokuratura.

Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do zakładu, w którym mężczyzna pracował. Czekamy na odpowiedź.

Aktualizacja z poniedziałku, 16 marca:

"Z przykrością potwierdzamy, że po zakończeniu pracy jeden z pracowników zasłabł na terenie naszej firmy. Współpracownicy obecni przy zdarzeniu niezwłocznie przystąpili do udzielenia pierwszej pomocy i wezwali służby ratunkowe. Niestety, pomimo dołożenia wszelkich starań, reanimacja zakończyła się niepowodzeniem - informuje w odpowiedzi na nasze pytania firma Maag Gear. - W oparciu o dotychczasowe ustalenia możemy przekazać, że do zdarzenia doszło po zakończeniu pracy, poza obszarem produkcji (w pomieszczeniach socjalnych). Z uwagi na to, że zdarzenie miało miejsce na terenie zakładu, prowadzone są czynności mające na celu ustalenie jego przyczyn- Firma współpracuje w tym zakresie z właściwymi instytucjami państwowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Podkreślamy jednocześnie, że zebrane dotychczas informacje nie wskazują na istnienie na naszym terenie niekontrolowanego zagrożenia dla zdrowia pracowników. Na zakończenie chcielibyśmy podkreślić, że dla całej naszej organizacji odejście doświadczonego i życzliwego kolegi jest bolesną stratą, dlatego też otoczyliśmy opieką psychologiczną naszych pracowników, tak aby zapewnić im wsparcie w tym trudnym okresie. Wyrażamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie naszego współpracownika i łączymy się z nią w bólu - napisała firma w przesłanym w poniedziałek do naszej redakcji komunikacie.

Ze względu na tragedię komentarze pod artykułem zostały wyłączone