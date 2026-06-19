Trening jazdy samochodem w Elblągu

Automobilklub Elbląski organizuje w sobotę - 20 czerwca 2026 r. (start zawodników 10:30) kolejną imprezę promującą bezpieczeństwo w ruchu drogowym, połączoną z doskonaleniem techniki jazdy samochodem. Wydarzenie przygotowujemy na terenie parkingu miejskiego przy Al. Grunwaldzkiej 137 w Elblągu – duży parking przy Akademii Nauk Stosowanych.

W ramach rywalizacji pn. „Trening Jazdy Samochodem" uczestnicy będą mieli za zadanie pokonanie samochodowego toru sprawnościowego, rozwiązanie testu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udział w pokazie pierwszej pomocy i panelu dyskusyjnym dotyczącym bezpiecznej jazdy w poślizgu oraz pozycji za kierownicą.

Do współpracy przy organizacji wydarzenia zaprosiliśmy Urząd Miejski w Elblągu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, Komendę Miejskiej Policji w Elblągu, Państwową Straż Pożarna w Elblągu oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu.