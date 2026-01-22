Tu jest praca

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik, elektromechanik sprzętu AGD, elektromonter, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów samochodowych/elektromechanik, mechanik samochodowy-wulkanizator, monter turbin/wirników, operator maszyn CNC/tokarz-frezer, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, spawacz, tokarz (karuzelowy/NC/wirników), wulkanizator;

STOLARSKIEJ: lakiernik frontów meblowych, operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, pomocnik montażysty mebli na wymiar, stolarz-frezer frontów meblowych, tapicer meblowy;

BUDOWLANEJ: kierowca-brukarz, monter instalacji wodno-kanalizacyjnych/pomocnik, monter sieci i instalacji, pracownik ogólnobudowlany, robotnik budowlany-kierowca;

SPECJALIŚCI: asystent prokuratora, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, pracownik biurowy, pracownik socjalny, sekretarka/sekretarz, stanowisko ds. przeglądów, remontów i inwestycji, specjalista/podinspektor ds. przedsiębiorczości i obsługi inwestorów, starszy referent administracyjny, zootechnik oceny;

PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel psycholog, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przyrody, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel geografii, pedagog specjalny, wychowawca;

USŁUGOWEJ: fryzjer/ka, opiekun/ka PCK, opiekun medyczny, pomoc kuchenna;

INNE: kierowca kat. C+E, kierowca kat. B, krojcza/czy, kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej-dowódca, magazynier, młodszy operator maszyn produkcyjnych, myjkowy pojazdów ciężarowych, osoba do kroju i szycia, pracownik do produkcji reklam, pracownik do wycinki zadrzewienia z prawem jazdy kat. B, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik produkcji, salowa/wy;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

pracownik gospodarczy-sprzątanie pomieszczeń biurowych, specjalista ds. logistyki, operator maszyn pralniczych, operator składarki;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.