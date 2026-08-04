Tu nie będzie wody
EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej dn.06.08.2026 (czwartek) pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy z następujących ulic.
ul. Brzeska nr parzyste od nr 30 do nr 36
ul. Robotnicza nr 16
Przewidywany czas pracy w godz. 8.00 - 16.00
(może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem).
W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody.
W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Centralna Dyspozytornia - tel.994.
W środę (5 sierpnia) wody wody nie będzie przy ul. Wiejskiej 3a,3b,3c,26,26a,28,33,34
Przewidywany czas pracy w godz. 8.00 - 16.00
(może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem).
W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody.
W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Centralna Dyspozytornia - tel.994.
Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.