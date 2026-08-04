Tu nie będzie wody

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej dn.06.08.2026 (czwartek) pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy z następujących ulic.

ul. Brzeska nr parzyste od nr 30 do nr 36 ul. Robotnicza nr 16 Przewidywany czas pracy w godz. 8.00 - 16.00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem). W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Centralna Dyspozytornia - tel.994. W środę (5 sierpnia) wody wody nie będzie przy ul. Wiejskiej 3a,3b,3c,26,26a,28,33,34 Przewidywany czas pracy w godz. 8.00 - 16.00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem). W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Centralna Dyspozytornia - tel.994. Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.

Dyspozytornia EPWiK