Tutaj jest praca

Kilkadziesiąt ofert pracy czeka na chętnych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jakie zawody cieszą się największym zainteresowaniem?

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

- MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik/elektryk, elektromonter, mechanik samochodów osobowych, monter odbojnic przemysłowych, operator traka taśmowego, operator maszyn CNC, operator urządzeń technicznych, operator wózka widłowego, pomocnik/monter/serwisant (chłodnictwo), pracownik techniczny ds. obsługi projekcji

i wydarzeń kinowych;

- STOLARSKIEJ: lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, magazynier (branża meblowa), montażysta mebli, operator okleiniarki, operator piły panelowej, operator CNC (5 osiowe), pilarz piły panelowej, pomocnik lakiernika meblowego, pomocnik stolarza, stolarz-frezer frontów meblowych, stolarz, stolarz maszynowy, szlifierz meblowy, szlifierz frontów meblowych, szwaczka-szwacz tapicerski, tapicer meblowy, technolog produkcji mebli;

- BUDOWLANEJ: cieśla, monter instalacji sanitarnych, murarz, pomocnik wiertacza, pracownik ogólnobudowlany-kierowca, robotnik budowlany, tynkarz, zbrojarz;

- SPECJALIŚCI: inspektor, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), młodszy specjalista ds. pozyskiwania funduszy, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, podinspektor/inspektor ds. realizacji obiektów, pracownik obsługi sekretariatu, pracownik socjalny, psycholog, specjalista ds. BHP, specjalista ds. edukacji i animacji kultury, specjalista ds. obsługi skanera, starszy inspektor ds. BHP;

- PEDAGOGICZNEJ: nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, nauczyciel praktycznej nauki zawodu mechanik pojazdów samochodowych lub specjalista w zawodzie, wychowawca;

- USŁUGOWEJ: fryzjer damsko-męski, konstruktor odzieży, opiekun/ka PCK, piekarz, przedstawiciel handlowy, sprzedawca-stoisko garmaż, wędliny, sprzedawca-stoisko owocowo-warzywne, sprzedawca-stoisko wędliny-sery-ryby, sprzedawca na stacji paliw;

- INNE: dyspozytor ds. zagospodarowania odpadów, kierowca ciągnika rolniczego, kierowca kat. B, kierowca samochodu ciężarowego kat. C+E, kierowca-magazynier, klasyfikator odpadów, monter reklam, pracownik myjni/pracownik gospodarczy, pracownik produkcji/pomocnik trakowego, stanowisko ds. kontroli parkingów, strażak-stażysta docelowo starszy ratownik, starszy operator sprzętu;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie): asystent kas samoobsługowych, kierowca-konserwator, mobilny pracownik administracyjno-handlowy, pracownik fizyczny z uprawnieniami na wózki widłowe UDT, pracownik gospodarczy-traktorzysta, salowa, sprzedawca-kasjer;