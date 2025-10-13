Utrudnienia na Polnej

Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że od 14.10.2025 r. rozpoczynają się prace związane z remontem nawierzchni jezdni ul. Polnej (na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Ogrodowej). Roboty wiązać się mogą z utrudnieniami i czasowym ograniczeniem przejazdu.

Prosimy kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do znaków i poleceń osób kierujących ruchem.

W przypadku konieczności dojazdu do nieruchomości wzdłuż przedmiotowego odcinka, prosimy o kontakt mieszkańców z pracownikami Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, którzy na miejscu kierują ruchem i pomogą w dojeździe do nieruchomości.