Utrudnienia na trasie UE i ul. Radomskiej

Fot. Mikołaj Sobczak, arch. portEl.pl

Departament Zarząd Dróg informuje, iż 26 stycznia br. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na trasie UE i ul. Radomskiej. Utrudnienia polegać będą na czasowym wyłączeniu poszczególnych pasów ruchu w celu wykonania prac badawczych.

Utrudnienia wystąpią przy skrzyżowaniach trasy UE z łącznicą z ul. Radomską oraz przy skrzyżowaniu łącznicy z ul. Radomską. Prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności i stosowanie się kierujących pojazdami do czasowego oznakowania.

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta