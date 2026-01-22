Zabytkowe przedszkole doczekało się remontu

Rozpoczęła się modernizacja zabytkowego budynku przedszkola przy ul. Bema 9. Praca mają potrwać osiem miesięcy, kosztować ponad 8.6 mln zł. Po ich zakończeniu będzie tu funkcjonować żłobek również z miejscami dla przedszkolaków. Zobacz zdjęcia.

Przypomnijmy, że w poprzedniej kadencji samorządu o uratowanie przedszkola walczyli rodzice uczęszczających tam dzieci. Remont miał się rozpocząć już w 2024 roku, ale okazało się wówczas, że koszty są za wysokie jak na oczekiwania władz miasta. Po wyborach nowy prezydent zmienił koncepcję zagospodarowania budynku – ma tu być przede wszystkim żłobek na 80 miejsc z oddziałami dla przedszkolaków.

- Na wykonanie tej inwestycji mamy do dyspozycji 9,2 mln zł. Podobnie jak w żłobku przy ul. Mielczarskiego, i tutaj w jednej lokalizacji będzie żłobek i przedszkole – mówił w jeszcze w lutym 2025 roku Michał Missan, prezydent Elbląga. - Chcemy elastycznie reagować: jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy robić nabory do przedszkola, jeżeli nie, to będą miejsca żłobkowe. W programie „Aktywny Maluch” jest oczywiście warunek, żeby przez trzy lata 80 proc. zadeklarowanej liczby miejsc była zapełniona

Przypomnijmy, że władze Elbląga jeszcze za kadencji prezydenta Witolda Wróblewskiego, otrzymały dofinansowanie na remont przedszkola z rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 3,4 mln zł. Już za kadencji Michała Missana - 5,7 mln złotych z programu "Aktywny Maluch" (w sumie to więc prawie 9,2 mln zł, o których wspominał prezydent - red.).

W przetargu na wykonanie prac modernizacyjnych wystartowało pięć firm. Wygrała elbląska – Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz, który ma 8 miesięcy realizację inwestycji. Jej koszt to 8 mln 654 tys. zł.

Prace dotyczą m.in. renowacji elewacji wraz z modernizacją tarasu i schodów zewnętrznych, wykonania robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku do obowiązujących wymagań, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku oraz rozbudowa budynku wraz z dostawą i montażem wyposażenia i urządzeń dla żłobka i przedszkola.

Zmodernizowany obiekt ma ponownie przyjąć dzieci po wakacjach.