Przed Sądem Okręgowym w Elblągu rozpoczął się w czwartek (22 stycznia) proces Michała H., który jest oskarżony o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia na ul. Dąbrowskiego w kwietniu ubiegłego roku. Napadnięty mężczyzna zmarł w szpitalu wskutek odniesionych ran. Michał H. nie przyznaje się do winy, a jego obrońcy twierdzą, że nie ma on nic wspólnego z tą sprawą.

O sprawie brutalnego napadu portEl.pl napisał jako pierwszy. Wieczorem, 2 kwietnia 2025 roku, na ul. Dąbrowskiego nieznani wówczas sprawcy napadli na 40-latka z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Tak wówczas prokuratura opisywała te tragiczne wydarzenia.

- Jak ustalono pod bramą jednej z posesji zatrzymał się samochód, którego pasażerem był pokrzywdzony Maciej A. Za pojazdem zatrzymał się drugi pojazd, z którego wysiadło prawdopodobnie dwóch mężczyzn. Podeszli oni do pojazdu. Doszło do wybicia szyby w drzwiach od strony pasażera, rozpylenia gazu wewnątrz pojazdu i zaatakowania pokrzywdzonego nieustalonym ostrym narzędziem. Następnie sprawcy uciekli – informowała nas 7 kwietnia ub. roku Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu

Mężczyzna zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych ran. 5 maja Komenda Miejska Policji w Elblągu poinformowała, że podejrzany w tej sprawie Michał H. został przez elbląskich funkcjonariuszy zatrzymany 2 maja w Warszawie. 22 stycznia rozpoczął się proces mężczyzny.

Proces w sprawie brutalnego napadu na Dąbrowskiego rozpoczął się w czwartek, fot. Anna Dembińska

Michał H. ma 35 lat, wykształcenie średnie, nie był nigdy karany, ostatnio pracował jako trener personalny. Jest mieszkańcem Białegostoku. W toku postępowania oraz podczas pierwszej rozprawy odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznaje się do winy. Prokuratura oskarżyła go z artykułu 280 kodeksu karnego, czyli o rozbój, w związku z artykułem 156 kodeksu karnego, par. 3, czyli o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem jest śmierć.

- Michała H. oskarżam o to, że 2 kwietnia 2025 roku w Elblągu, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, dokonał rozboju na osobie Macieja A., polegającego na użyciu w stosunku do niego przemocy w postaci ciśnięcia gardła i twarzy i posługiwania się niebezpiecznym narzędziem w postaci narzędzia rąbiącego, to jest narzędzia ostrokrawędzistego o znacznej masie i spowodowania nim obrażeń ciała w postaci rozległej rany rąbanej przedramienia prawego z przecięciem mięśni i rozległymi naczelnymi wypływami krwawymi w ich obrębie – odczytywała w sądzie akt oskarżenia prokurator.

Z saszetki, którą miała przy sobie ofiara miały też zginąć pieniądze, ok. 2 tys. zł.

W czwartek sąd zaplanował przesłuchanie kilku świadków, między innymi ówczesnej partnerki ofiary, która była razem z nim w aucie podczas napadu. Nie stawiła się jednak dzisiaj przed sądem. Sąd wysłuchał m.in. zeznań siostry zmarłego Macieja A. Kobieta nie była bezpośrednim świadkiem rozboju.

Obrońcy Michała H. przekonują, że jest on niewinny.

-To osoba niemająca związku ze sprawą, niemająca związku z tym napadem – przekonywał przed salą rozpraw przedstawicieli mediów mecenas Ryszard Bafia.

Zdaniem obrony osoby, które dokonały napadu nadal przebywają na wolności.

Przypomnijmy, że drugiego z domniemanych sprawców rozboju nie udało się zatrzymać, prokuratura umorzyła tę część postępowania. Dodajmy też, że Maciej A. kilka miesięcy przed zdarzeniem opuścił zakład karny, gdzie odbywał wyrok za narkotyki.

Oskarżonemu Michałowi H. grozi do 20 lat więzienia.

Do tej sprawy wrócimy.