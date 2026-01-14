WOŚP w Elblągu. Zobacz program

Elbląg gra już z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomoc. 34. Finał rozpocznie 24 stycznia bieg „Policz się z cukrzycą” w ramach parkun w parku Modrzewie, a zakończą niedzielne koncerty (25 stycznia) na starówce i Światełko do Nieba. Ruszyły już też elbląskie aukcje WOŚP, sztab nadal czeka na fanty, które będzie można licytować.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat łączy ludzi wokół jednego celu – ratowania zdrowia i życia. 34. Finał poświęcony jest diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. WOŚP gra z hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”.

Program Finału WOŚP w Elblągu jest już gotowy. Rozpocznie go 24 stycznia bieg „Policz się z cukrzycą” w ramach parkun w parku Modrzewie, a zakończą niedzielne koncerty (25 stycznia) na starówce i Światełko do Nieba. Ruszyły już też elbląskie aukcje WOŚP.

Sobota, 24 stycznia

Godz. 8.30 - park Modrzewie. Bieg Policz się z cukrzycą w ramach parkrun park Modrzewie Elbląg, edycja 251.

godz. 12 - EVENT - Centrum Handlowe Ogrody

Niedziela, 25 stycznia

Stare Miasto

godz. 14:30 – 15:15 - Młodzieżowy Dom Kultury

15:30 – 16:15 - So What! Akademia Głosu i Twórczości Julii Kaczmarczyk

16:30 – 17:15 - Szalone i Szalone Małolaty ze Studia Katarzyny Panicz

17:30 – 18:15 - Jutrzejsi

18:30 – 19:45 - Jary Oddział Zamknięty

20:00 - Hymn WOŚP Elbląska Orkiestra Dobrych Serc. Światełko Do Nieba

Brama Targowa

Godz. 11-19 - Strzelanie z łuku; uczymy ratować ze strażakami, zostań dawcą szpiku – DKMS, pomowia kreatywna, planszówkowy zawrót głowy

Klub Wojskowy przy ul. Królewieckiej 167

godz. 11:50 Powitanie ze sceny

12:00 - Koncert Orkiestry Wojskowej

12:40 - Historia WOŚP w Elblągu - Relacje Telewizji Elbląskiej cz.1

13:00 - Kolekcja Polskich Globusów Ziemi (1856-1954) Ryszarda Formeli

13:20 - Historia WOŚP w Elblągu - Relacje Telewizji Elbląskiej cz.2

14:00 - Koncert Zespołu „Blue Piano”- piosenki II RP

14:40 - Historia WOŚP w Elblągu - Relacje Telewizji Elbląskiej cz.3

15:00 - Finał spotkania

Wydarzenia towarzyszące

Wystawy: Polskie Globus Ziemi. Kaponiera - „zwiedzanie po omacku”. Stół plastyczny gen. Maczka (warsztaty plastyczne dla dzieci), Stół kolekcjonera, zespół zabezpieczenia medycznego. Pokazy.

Aukcje charytatywne

Jedną z najbardziej angażujących form wsparcia Finału WOŚP są charytatywne aukcje Allegro, na które trafiają wyjątkowe fanty, gadżety i vouchery przekazane przez osoby prywatne, firmy oraz instytucje. Każdy przedmiot, niezależnie od wartości, może realnie przyczynić się do zwiększenia kwoty zebranej podczas Finału WOŚP. Sztab nadal je [przyjmuje od poniedziałkiu do piątku w bufecie przy ul. Karowej 1 (obiekt lodowiska Helena). Na miejscu należy wypełnić oświadczenie o przekazaniu gadżetu na licytacje. Dokument można wydrukować i wypełnić wcześniej samodzielnie, jest dostępny na stronie wosp-elblag.pl.

Na aukcjach WOŚP można wylicytować trzy kalendarze Fotka Miesiąca

- Zachęcamy wszystkich – osoby prywatne, przedsiębiorców, artystów i instytucje – do włączenia się w zbiórkę fantów, gadżetów i voucherów na aukcje Allegro dla WOŚP. Każdy gest ma znaczenie, a wspólne działanie pokazuje, że razem naprawdę możemy więcej. Dotychczasowe aukcje można zobaczyć na koncie elbląskiego sztabu Allegro, zakładka jest codziennie aktualizowana, więc warto do niej zaglądać - informuje elbląski sztab WOŚP.

Pierwsze akcje już ruszyły, będą także prowadzone ze sceny podczas 34. Finału WOŚP. W Elblągu można wylicytować m.in. wynajęcie auta na weekend, vouchery na zabiegi kosmetyczne, narty, gadżety WOŚP, książki i kalendarze. Fanty na sześć licytacji przekazał portEl.pl, który w tym roku świętuje swoje 25-lecie. Są to: trzy kalendarze Fotka Miesiąca, baner reklamowy na portEl.pl na 100 tys. odsłon, publikację artykułu promocyjnego na portElu, a także produkcja i publikacja rolki promującej firmę. Zachęcamy do licytowania!

Produkcja i publikacja rolki

Baner promocyjny

Voucher na artykuł promocyjny

Kalendarz Fotka Miesiąca nr 1

Kalendarz Fotka Miesiąca nr 2

Kalendarz Fotka Miesiąca nr 3