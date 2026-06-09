Uwaga na utrudnienia na Saperów

W związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „Remont nawierzchni ul. Saperów w Elblągu” na ul. Saperów pojawiają się utrudnienia w ruchu. Prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem.

Zakres zadania obejmuje przygotowanie, nadzór oraz kompleksowe zarządzanie realizacją robót budowlanych związanych z remontem drogi powiatowej nr 2029N – ul. Saperów, na odcinku od skrzyżowania z ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego i ul. Podchorążych do rejonu skrzyżowania z ul. gen. J. Bema. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in.: remont i przebudowa chodników, przebudowa miejsc postojowych wraz z wyznaczeniem miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, budowa przejścia dla pieszych przez ul. Mierosławskiego z wyspą dzielącą i elementami separacji ruchu.

Dodatkowo prace obejmą korektę i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego, zabezpieczenie, regulację oraz przebudowę sieci infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z przebudowywaną drogą, a także odnowienie terenów zielonych.

Wykonawcą robót jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Przypomnijmy, że całkowity koszt inwestycji wynosi 2,6 mln zł, z czego 1,8 mln zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.