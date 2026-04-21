Uwaga na wyłączenie sygnalizacji świetlnej

W środę, 22 kwietnia, zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Grota Roweckiego - Traugutta - informuje Zarząd Dróg. Ma to związek z podłączaniem sterowników sygnalizacji do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, co ma usprawnić zarządzanie ruchem na skrzyżowaniu.

- Prace polegać będą na modernizacji elementów istniejącej szafy sterowniczej sygnalizacji świetlnej, w celu zapewnienia włączenia do MSS i usprawnienia zarządzania pracą sygnalizacji. Prosimy pieszych oraz kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności - informuje Departament Zarząd Dróg.

