Nauczyciele nagrodzeni przy okazji święta oświaty

Praca nauczyciela to dzisiaj wielkie wyzwanie. Młodzież jest bardzo fajna, ale z rodzicami trudno się współpracuje – przyznają nauczyciele, z którymi rozmawialiśmy podczas gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Była ona okazją do podziękowań za dotychczasową pracę i wręczenia nagród wyróżniającym się pedagogom. Zobacz zdjęcia.

Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się w środę w Teatrze im. Aleksandra Sewruka. Po raz pierwszy od wielu lat była organizowana wspólnie przez wojewodę, kuratorium oświaty i władze miasta.

Nauczyciele o swoim zawodzie

Z tej okazji zapytaliśmy niektórych z obecnych w teatrze nauczycieli, co obecnie myślą o tym zawodzie.

- Jestem 36 lat nauczycielem. Jeśli ktoś ma powołanie, to cały czas tego nauczycielskiego ducha ma, bez względu na mijający czas. Pod tym względem nic się nie zmieniło. Młodzież też jest zawsze taka sama, zawsze fajna – mówi Leszek Wilk, obecnie dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu.

- Dzisiaj praca nauczyciela to duże wyzwanie. Jeżeli wiąże się pasją, misją, tym, co kochamy, to jest łatwiej. Bardzo zmieniło się społeczeństwo, zmieniła się młodzież, nauczyciele też. Cały ten aspekt społeczny jest inny, dlatego jest trudniej niż było kiedyś, co roku są nowe wyzwania. Nie zmieniła się za to nasza misja – przede wszystkim uczyć młodych ludzi. Wydawałoby się, że podstawa programowa to prosta sprawa, ale trzeba ją umieć zaplanować, zrealizować, uwzględnić wszystkie konteksty, które pojawiają się każdego dnia. A to duże wyzwanie – przyznaje z kolei Maria Chodakowska-Malkiewicz, która obecnie pracuje w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu jako konsultantka dla języka angielskiego i edukacji europejskiej

- Dzieci są bardzo fajne, ale z rodzicami ciężko się współpracuje. Są bardzo wymagający i rozszczeniowi. Wymagają tylko od nas, a nie od siebie. Chcą, byśmy wychowywali za nich dzieci. No tak się nie da – nie kryje żalu pani Anna, kolejna z nauczycielek. – Nauczycieli mamy mało, bo odpowiedzialność i wymagania duże, płace małe. Panie w żłobku zarabiają już więcej niż nauczyciel z pięcioletnim stażem – dodaje.

Czego życzy władza

Życzenia lepszych zarobków i przede wszystkim zdrowia padły z ust przedstawicieli władz (również oświatowych) podczas przemówień na gali.

- W dobie rozwoju sztucznej inteligencji zawód nauczyciela jest tym, którego zastąpić AI nie można. Nie ma nic lepszego niż dobry przykład, jaki dajecie i Wasze zaangażowanie – mówił m.in. wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.

- Dziękuję wam za pracę, którą wykonujecie codziennie. i nawet jeżeli mamy różne spojrzenia na niektóre sprawy, to jednak ciągniemy ten wózek oświatowy do przodu i mam nadzieję, że tak będzie się działo przez kolejny rok – mówiła ze sceny Jolanta Skrzypczyńska, warmińsko-mazurska kurator oświaty.

- Mam nadzieję, że przyczynimy się do tego, aby Państwa praca była należycie oceniana i wynagradzana. Wszystkiego dobrego. Zdrowia przede wszystkim, bo to z pewnością będzie Państwu bardzo potrzebne, jako że oświata, jak wiemy, jest w ciągłej zmianie, ale kto jak nie nauczyciel kreatywny potrafi sobie z tym poradzić – mówiła z kolei Grażyna Kluge, przewodnicząca Rady Miejskiej w Elblągu, wcześniej nauczycielka z wieloletnim stażem.

- Dziękuję za ten wkład, który jest za waszą przyczyną realizowany w szkołach, za wychowanie naszych dzieci, mojej już wnuczki. Staramy się dziękować, jak potrafimy – powiedział Michał Missan, prezydent Elbląga, nawiązując do przyznanych nauczycielom nagród (lista nagrodzonych przez prezydenta poniżej). – W moją edukację i wychowanie trzeba było włożyć dużo pracy, bo aniołem nie byłem. Dziękuję – dodał z uśmiechem.

Podczas gali nauczyciele odebrali złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę, przyznane przez ministra edukacji narodowej oraz medale Komisji Edukacji Narodowej. Swoje nagrody przyznał również prezydent Elbląga.

Nagrodę Prezydenta Elbląga otrzymali:

Dyrektorzy:

Anna Kotońska – Przedszkole nr 24

Andrzej Soja – Szkoła Podstawowa nr 1

Małgorzata Czyszek – Szkoła Podstawowa nr 12

Kamila Urbańska – Zespół Szkół Gospodarczych

Urszula Walentynowicz – Bursa Szkolna nr 4

Nauczyciele:

Natalia Dudzińska – Szkoła Podstawowa nr 1

Karolina Świętoń – Szkoła Podstawowa nr 9

Małgorzata Witkowska – Szkoła Podstawowa nr 15

Marlena Elżbieta Kroll – Szkoła Podstawowa nr 16

Agnieszka Leśniewska – Szkoła Podstawowa nr 21

Beata Ewa Mikulska – Szkoła Podstawowa nr 25

Adrianna Adamek-Śmiechowska – I Liceum Ogólnokształcące

Małgorzata Wolska – III Liceum Ogólnokształcące

Anna Baur – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

Jadwiga Grzeszczak – Zespół Szkół Gospodarczych