To miejsce zostało nowym Cudem Polski

Redakcja magazynu "National Geographic Traveler" ogłosiła wyniki plebiscytu "Cuda Polski" 2025. Internauci wybrali w nim szesnaście miejsc z całego kraju, wśród nich znalazło się jedno z naszego regionu.

O miano Cudu Polski ubiegało się w tym roku 48 lokalizacji.

- Przy ich odnalezieniu pomagały lokalne organizacje turystyczne, przewodnicy czy mieszkańcy. O wyniku decydowaliście jednak Wy, internauci i czytelnicy – czytamy na stronie organizatora.

Internauci oddali 200 tys. głosów. Wśród wybranych 16 nowych „Cudów Polski” jest Frombork, miasto Mikołaja Kopernika, w którym spędził 30 lat życia i został pochowany. Zwiedzić tu można między innymi katedrę, planetarium, muzeum medycyny i wieże widokowe, a także wybrać się na spacer na plażę nad Zalewem Wiślanym.

Frombork, fot. arch. portel.pl

Frombork rywalizował w plebiscycie w województwie warmińsko-mazurskim ze Szlakiem Świętej Warmii. Szlak obejmuje 32 miejsca: świątynie, sanktuaria i miejscowości związane z Kopernikiem, Hozjuszem i Krasickim. Wśród nich są m.in. Gietrzwałd, Lidzbark Warmiński i Święta Lipka oraz z Kurzą Górą, największą stacją narciarską północnej Polski i całorocznym ośrodkiem rozrywki w Kurzętniku.

Wyniki plebiscytu: dolnośląskie – geopark Kraina Wygasłych Wulkanów, kujawsko-pomorskie – Brzózki, lubelskie – Muzeum Synagogalne we Włodawie, lubuskie – zespół pałacowo-parkowy w Żaganiu, łódzkie – muzeum Pałac Saski w Kutnie, małopolskie – cerkiew w Kwiatoniu, mazowieckie – Szydłowiec, opolskie – miasto Brzeg, podkarpackie – zamek w Krasiczynie, podlaskie – Wzgórza Sokólskie, pomorskie – zatopiony las koło Czołpina, śląskie – sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu, Śświętokrzyskie – grodzisko w Stradowie, warmińsko-mazurskie – Frombork, wielkopolskie – Wzgórze Lecha w Gnieźnie, zachodniopomorskie – Barlinek.