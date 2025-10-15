UWAGA!

Słupki, które uprzykrzyły mieszkańcom życie

 Elbląg, Słupki, które uprzykrzyły mieszkańcom życie
(fot. RG)

- Postawili nam niedaleko budynku słupki i zobaczy pan, co się tu dzieje. Karetka nie dojedzie, straż pożarna też nie. Największy problem mamy ze śmieciami, gabaryty od tygodni tu leżą, bo śmieciarka nie ma jak podjechać pod blok – opowiadają mieszkańcy budynku przy ul. Kościuszki 25. Po interwencji naszej redakcji w ratuszu urzędnicy odpisali, że ten problem zostanie rozwiązany. Zobacz zdjęcia.

Słupki odgradzające chodnik od jezdni przy ul. Kościuszki, na wysokości bloku nr 25, Zarząd Dróg zamontował na początku 2025 roku.

– Zarząd Dróg, który słupki postawił, argumentował to tym, że na chodniku parkują auta, których nie powinno tu być. Problem w tym, że jednocześnie został odcięty dojazd pod nasz budynek karetkom, straży pożarnej czy śmieciarkom. Efekt jest taki, że pod naszym budynkiem od dłuższego czasu leżą gabaryty, bo śmieciarka nie ma jak dojechać. Mówili nam, by je przenosić pod słupki, by pracownicy mogli je odbierać, ale to nie jest taż teren, tylko miasta, nasz kończy się przy budynku. Od miesięcy w tej sprawie interweniujemy zarówno my jak i administrator i odbijamy się od poszczególnych instytucji. Nikt nie chce nam pomóc – opowiada pani Małgorzata, która zgłosiła się z prośbą o pomoc do naszej redakcji.

- Do czasu, gdy pojawiły się słupki, nie było problemów z odbiorem gabarytów. Interweniowałam jako administrator i w Zarządzie Dróg, i w EPGK, bezskutecznie. Złożyliśmy pismo, że jak już te słupki mają tu być, to niech niektóre będą uchylne, by można było je otwierać na przyjazd różnego rodzaju służb. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że na ten chodnik nie powinny wjeżdżać duże samochody, bo nie jest do takich ciężarów przystosowany – mówi pani Justyna, administrator budynku. – I ostatecznie to mnie Straż Miejska jako administratora zobowiązała to tego, by ten bałagan zniknął spod budynku. Pytam więc, jak mam to zrobić? Na własnych plecach wynieść?

W tej sprawie interweniowaliśmy zarówno w Urzędzie Miejskim, jak i w Zarządzie Dróg. Po kilku dniach otrzymaliśmy odpowiedź, która powinna mieszkańców ucieszyć.

  Elbląg, Odpady gabarytowe ostatecznie zniknęły spod budynku, ale problem ze słupkami jeszcze pozostał
Odpady gabarytowe ostatecznie zniknęły spod budynku, ale problem ze słupkami jeszcze pozostał (fot. RG)

- Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym za przygotowanie miejsca gromadzenia odpadów odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości, w tym przypadku zarządca. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych ze wskazanego miejsca ich gromadzenia jest utrudnione, gdyż pojazd firmy odbierającej odpady (EPGK) nie może dojechać do miejsca ich składowania. Staramy się jednak wspomóc zarządcę w rozwiązaniu tego problemu. Zarząd Dróg wraz z EPGK w najbliższym czasie zainstaluje w miejsce słupków stałych słupki uchylne, które umożliwią wjazd pojazdu po gabaryty i odebranie ich z dotychczasowego miejsca. W przyszłości proponujemy rozważenie zmiany lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów wielkogabarytowych. – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, kierownik zespołu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Jak wyjaśnia Joanna Urbaniak, „pracownicy urzędu podjęli rozmowy z ZBK, który jest zarządzającym terenem na zapleczu budynku. ZBK wyraziło gotowość do rozmów z Zarządcą Wspólnoty na temat ulokowania punktu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych obok parkingu w pobliżu stacji trafo na zapleczu budynku – dodaje urzędniczka.

Dotychczas zgromadzone pod budynkiem odpady gabarytowe zostały zabrane ostatecznie przez zarządcę wspólnoty, czyli Elzam Dom. - Dołożymy starań, aby odpady wielkogabarytowe były odbierane przez EPGK zgodnie z obowiązującym harmonogramem – zapewnia Joanna Urbaniak.

RG

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Urzędnikom w mieście zapału nie brak, ale rozumu to już tak. Może jakiegoś mądrego zatrudnijcie, Co?
  • A może pomyśl jaki jest cel tych słupków. Stricte porządkowy. Kierowcy nie ustępują w pomysłach zastawiania chodnika rzędem aut. Powierzchnia tam zacna. Słupki zrobiły swoje.
  • Śmieci temat dla prasy.
  • "Ok, jak nie było słupków, problem był ten sam, gdyż lokatorzy prywatnymi samochodami parkowali na tym chodniku w dużych ilościach. Wtedy również nie mogli odbierać śmieci ani dojechać karetka. Moim zdaniem, rozwiązanie jest proste: trzeba by postawić wiatę blisko krawężnika, a śmieci będą odbierane. Lokatorom ze wspólnoty nie chodzi o śmieci, tylko o usunięcie słupków, by ponownie parkować na chodniku. Śmieci to tylko wymówka, taka jest prawda. " zdemontujcie a się przekonacie że lokatorzy bloku zablokują samochodami.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    8
    1
    Daniel.o(2025-10-15)
  • "A może pomyśl jaki jest cel tych słupków" - To niech też pomyślą o parkingach, a nie uważają, że kierowcy gdzieś sobie zaparkują, a cel słupków jest skrajnie głupi bo blokują dojazd.
  • Slupki sa potrzebne tam i w wielu miejscach bo cebulaki jeżdżą po chodnikach, parkują pod klatkami, pod oknami! Niedlugo ktos kogos przejedzie tak się cebulaki rozpanoszyli. Zostawić slupki!
  • Postawić słupki składane (na pilota), szlaban na pilota - mieszkańcom też nie będzie odpowiadać. Zlikwidować słupki i postawić SM z bloczkiem od mandatów - mieszkańcom też nie będzie odpowiadać.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    1
    0
    okoniowaty(2025-10-15)
  • Dojazd musi być ale słupki też bo będą samowolki z wjazdem !
  • @Kqrkekek - starczy postawić znak i go surowo egzekwować solidny mandat odstraszy każdego cebulaka, po co słupki
  • Gabaryty to nie śmieci, nikomu nie przeszkadzają, czy gabaryt który leci, ma też uszy co odstają, I zahacza on mieszkańcow wszystkie służby w moim mieście, dosyć mamy tych szturchańców, bo gabaryt zrozum wreszcie, to jest wymiar szacunkowy - nie zaŝmieca on chodników, a jedynie ludziom głowy i popsytych dziś czajnikòw.
  • Dosoliłeś. Parking nr jeden ciąg ulicy Kościuszki. Parking nr dwa zamknięty dedykowany mieszkańcom okolicznym za płotem. Parking nr trzy na plecach tegoż bloku od Sienkiewicza. Dzban masz zablokowany a nie dojazd i brak parkingów. Taki mrówkowiec stan samochodów mieszkańców ma nieograniczony. Wcześniej był raban bo samochody blokują chodnik, wózki miały problem to teraz grzeją temat słupki. Jak ktoś tam złamał przepisy przeciwpożarowe okej niech flexem te słupki likwidują w 24h.
