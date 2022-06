W poszukiwaniu wielkiej sosny (Na spacer z portElem, odc. 7)

Ostatnio bardzo się polubiłam z leśnymi ścieżkami edukacyjnymi. Samo przebywanie w lesie to dla mnie czas całkowitego relaksu. Jestem tylko ja i las - żadnych myśli, robienia w głowie list i planów na następne dni. Napawam oczy zielenią, a czas upływa nie wiadomo kiedy. Zobacz zdjecia.

Ścieżka w okolicy Młynar

Tym razem wybrałam się na ścieżkę w okolicy Młynar. Parking leśny i jednocześnie początek trasy znajduje się w miejscowości Gardyny Leśniczówka. Tu rozpoczyna się ścieżka dydaktyczna, którą wyznaczają strzałki, a na całej jej długości są tablice informacyjne. Główną atrakcją jest tu 200-letnia sosna, której średnica mierzy 400 centymetrów. To świetne miejsce na wypad w tygodniu, w godzinach popołudniowych, albo na połączenie tej wycieczki z odwiedzeniem Ostoi bobrów na rzece Pasłęce, z czego robi się super jednodniowa wycieczka.

Przystanek Jodła Jagna

Zaraz po rozpoczęciu spaceru dotarłam do jodły Jagny. To jeden z dwóch pomników przyrody, jaki można tu zobaczyć. A co ciekawe, na terenie całego nadleśnictwa Młynary takich pomników jest 40. To drzewo liczy sobie 123 lata, a jego obwód mierzy 320 centymetrów. Wysokość drzewa to 32 metry, wyższe okazy znajdują się w Górach Świętokrzyskich czy Karpatach.

Dary lasu

Taki spacer to okazja do przypomnienia sobie o darach z lasu, z jakich korzystamy na co dzień. Pozyskiwane drewno do nie tylko materiał budowlany, ale także surowiec do wyrobu drewna. Z kory produkuje się nawozy, są także dekoracją ogrodów. Mniszek lekarski idealnie nadaje się do zrobienia z niego syropu, a liczne zioła mają różne zastosowania. Do niedawna była tu też pozyskiwana żywica, na drzewach widać ślady spały żywiczarskie, o których wspominałam w poprzednim odcinku.

Sosna “Gruba Kaśka”

Po pokonaniu ok. 2 km dotarłam do sosny, która jest główną atrakcją tego miejsca. Zdecydowanie robi wrażenie. Ma 300 lat, jest szerokość to 426 cm, a wysokość to 40 metrów. Drzewo pełni też funkcję tzw. matecznika.

Trasa dla każdego

Ścieżka jest bardzo dobrze przygotowana i utwardzona, jej długość to nieco ponad 6 km. Poruszamy się cały czas po płaskiej powierzchni, mijając po drodze liczne ambonki i ławki, na których można odpocząć. Na trasie jest też zadaszona wiata, idealna na rodzinny piknik. Warto się tu wybrać i spędzić trochę czasu na łonie natury, a także poznać ciekawostki na temat tutejszej przyrody.

Aleksandra Niziołek

PS. Grzybów jeszcze nie ma, są za to poziomki :)

"Na spacer z portElem" to cykl artykułów, przybliżający turystyczne atrakcje naszego regionu. Opowiada o nich Aleksandra Niziołek, pochodząca z Krakowa, która od ponad roku mieszka w Elblągu. Mamy nadzieję, że jej turystyczne odkrycia pozwolą Wam poznać nasz region na nowo. Zapraszamy do lektury w każdą sobotę i wybrania się na spacer opisywanymi trasami.

