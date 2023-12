W ratuszu zrezygnowano z kontrowersyjnych przepisów

Prezydent Elbląga wycofał się z kontrowersyjnych zapisów dotyczących polityki antykorupcyjnej w Urzędzie Miejskim. Uchylił swoje wcześniejsze zarządzenia, o których pisaliśmy w grudniu ubiegłego roku.

Od 1 stycznia 2023 roku każdy dyrektor i pracownik na samodzielnym stanowisku był zobowiązany do stosowania klauzuli antykorupcyjnej. Jednym z jej elementów była ankieta „należytej staranności stanowiska pracy związana z ryzykiem korupcyjnym”, a w niej m.in. pytania „Czy według ciebie zadania, które wykonujesz mogą być narażone na korupcję lub potencjalną korupcję? „Czy kiedykolwiek znalazłeś/aś się w sytuacji korupcyjnej?” „Czy wyrażasz zgodę na współpracę z Prezydentem oraz organami ścigania w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji zadań lub po jej zakończeniu, (ujawnienia czego) wskazujących na przesłanki popełnienia korupcji w związku z ich realizacją?” Ankiety mieli też wypełniać przedsiębiorcy, którzy biorą udział w przetargach i są „partnerami biznesowymi” samorządu. A w nich przykładowe pytania: „Czy partner biznesowy wdrożył rozwiązanie organizacyjne służące do zarządzania w swoim działaniu ryzykiem korupcji?

Przepisy budziły kontrowersje. - Czemu te ankiety mają służyć? Przecież w momencie podejrzenia korupcji każdy ma obowiązek zgłosić sprawę do prokuratury czy CBA. To są instytucje od badania korupcji - pytał wówczas Czytelnik w liście do redakcji.

Sprawdziliśmy wówczas w sąsiednich miastach – Gdańsku i Sopocie – jak u nich wygląda polityka antykorupcyjna. Nie znaleźliśmy w nich tak szczegółowych zapisów ani też podobnych ankiet. Urzędnicy wyjaśniali wówczas, że musieli wprowadzić takie ankiety, bo wymagała tego procedura wdrożenia normy ISO 37001. - Warto zauważyć, iż konieczność wypełnienia ankiety (pogłębione badanie) przez pracowników lub partnerów biznesowych zachodzi dopiero wówczas, gdy wstępne badanie ryzyka korupcji wskaże na taką konieczność – tłumaczył Adam Jocz, wówczas pełnomocnik prezydenta ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Po niecałym roku obowiązywania swoich zarządzeń w tej sprawie prezydent Witold Wróblewski podjął decyzję o ich wycofaniu.

- Należy również podkreślić, że stosowanie normy ISO 37001 nie jest obowiązkowe jest to jedynie dodatkowy aspekt realizowanej w Urzędzie polityki jakości. Politykę antykorupcyjną regulują bowiem przede wszystkim przepisy prawa, któremu podlegają wszyscy – także urzędnicy – napisała w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. Dodała, że nadal obowiązuje zarządzenie prezydenta w sprawie Polityki Antykorupcyjnej Urzędu Miejskiego w Elblągu. Zostało wydane 8 lipca 2022 roku i nie zawiera obowiązku wypełniania ankiet. Znajdziecie je tutaj.