W tym tygodniu portEl poleca: Orszak Trzech Króli, koncert karnawałowy i Elbląg na dużym ekranie

Jest noworoczny poniedziałek (1 stycznia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia pierwszego tygodnia roku. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Karnawał właśnie się zaczął, więc warto zarezerwować sobie czas na Koncert Karnawałowy z muzyką operową, operetkową i musicalową. Środa (3 stycznia), godz. 17. Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Wstęp wolny.

Również w środę na kolejne spotkanie z cyklu "Elbląg na dużym ekranie" zaprasza Juliusz Marek i CSE Światowid. Tym razem tematem będzie dawny Elbląg, a gościem specjalnym spotkania będzie prof. Maria Lubocka-Hoffman, przez wiele lat wojewódzki konserwator zabytków w Elblągu. Początek spotkania w kinie Światowid o godz. 18

W sobotę (6 stycznia) w Elblągu odbędzie się Orszak Trzech Króli. Wyruszy o godz. 13 z placu Jagiellończyka, a zakończy się w katedrze św. Mikołaja.

Noworoczna edycja parkrun już za nami, więc wolontariusze zapraszają do parku Modrzewie na kolejną edycję, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Sobota, 6 stycznia, o godz. 9.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!