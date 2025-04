W tym tygodniu portEl poleca: Scenę przy stoliku i majówkę

(graf. Andrzej Kraśkiewicz)

Jak co poniedziałek zapraszamy do przeglądu wydarzeń nadchodzącego tygodnia, który będzie tym razem obfitował w dni wolne. Przed nami długi weekend, sprawdź, co będzie się działo w Elblągu w najbliższym czasie.

Poniedziałek Tydzień warto zacząć od wizyty w Teatrze im. Aleksandra Sewruka. W poniedziałek, 28 kwietnia, o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu "Scena przy stoliku". Tym razem zaprezentowana zostanie sztuka Yasminy Rezy "Przypadkowy człowiek" w interpretacji Marty Piętki i Dariusza Siastacza. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w teatrze. Środa W Klubie Środowisk Twórczych Krypta w Galerii EL trwa 13. Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA. W środę, 30 kwietnia, miłośnicy tego rodzaju twórczości będą mogli obejrzeć filmy zrealizowane przez studentów szkół filmowych. Początek o godz. 18, wstęp wolny. Czwartek - sobota, czyli majówkowy długi weekend Wiele firm i instytucji 2 maja nie pracuje, oddając pracownikom dzień wolny na przypadające w sobotę Święto 3 Maja. Szczęśliwcy, którzy mogą z takiej opcji skorzystać, już powinni szykować się na czterodniowy odpoczynek. My polecamy skorzystać z atrakcji, które przygotował elbląski samorząd. Na mieszkańców i turystów czeka m.in. rodzinny piknik, koncerty, parada kabrioletów i Food Truck Festiwal. nie zabraknie także świątecznych uroczystości. Więcej szczegółów tutaj. Na sportowe świętowanie Święta Konstytucji 3 Maja zapraszają także organizatorzy parkrun park Modrzewie. To 211. edycja spotkania, podczas którego uczestnicy pokonają wspólnie 5 km marszem, truchtem lub biegiem. Udział jest bezpłatny, wymagana jest jedynie jednorazowa rejestracja. Początek o godz. 9. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!

