Scena przy stoliku

„Przypadkowy człowiek” to tytuł kwietniowej „sceny przy stoliku”, której hasłem jest „Miłość”. Autorką tekstu jest znana francuska aktorka i pisarka, autorka wystawianych na całym świecie sztuk. W wieku 25 lat napisała swoją pierwszą sztukę „Rozmowy po pogrzebie”, ale prawdziwą sławę przyniósł jej jednak dramat „Sztuka”, który przetłumaczono już na 35 języków.

W 2006 napisała sztukę „Bóg mordu”, którą po raz pierwszy wystawiono w 2007 w Zurychu, potem również w Londynie i na Broadwayu. Na podstawie Boga mordu Roman Polański nakręcił film pod tytułem „Rzeź” (2011). Reza jest także autorką książki „Świt, wieczór lub noc”, będącej intymnym portretem Nicolasa Sarkozy’ego z okresu jego kampanii prezydenckiej z 2007 roku.

„Przypadkowy człowiek” w tłumaczeniu Barbary Grzegorzewskiej, to opowieść o przypadkowym spotkaniu w pociągu relacji Paryż – Frankfurt, gdzie celem są targi książki. W przedziale znany, ceniony pisarz Paul Parsky i kobieta siedząca naprzeciwko, doskonale znająca jego książki. Czy jest to przypadek? Co skrywa torebka pasażerki? O czym myśli ceniony pisarz? – na te pytania, być może, odpowiedź usłyszymy ze sceny elbląskiego teatru, gdzie tekst sztuki przeczytają Marta Piętka i Dariusz Siastacz.

Marta Piętka, absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie na Wydziale Aktorskim. Zadebiutowała w serialu „Zachowaj Spokój” platformy Netflix w reż. Michała Gazdy i Bartosza Konopki. Ma na koncie udział w produkcjach: „Nieobecni 2”, „Hela” czy „To nie ze mną”. Od dzieciństwa kształci się wokalnie i artystycznie. Współpracowała z Teatrem Studio, Teatrem Komedia i Garnizonem Sztuki w Warszawie, pod okiem takich reżyserów jak Michał Zadara czy Cezary Tomaszewski. W teatrze Sewruka od 2024 r. Aktualnie występuje w spektaklach: „Skrzypek na dachu”, „Kaczuszkowa karuzela”, „Jentl”, „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) „, „Dzieci z Bullerbyn”.

Dariusz Siastacz, absolwent Studium Wokalno-Aktorskiego w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Pracował w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni, Teatrze Miejskim im. W. Gombrowicza w Gdyni, Teatrze Powszechnym im. Z. Hubnera w Warszawie. Współpracuje z Teatrem Buffo i Teatrem Ochoty w Warszawie. W Teatrze Sewruka od 2017 r. Aktor teatralny i filmowy. Laureat wielu nagród i odznaczeń. Aktualnie występuje w m.in.: „Skrzypku na dachu”, „Przyjaznych duszach”, „Jentl”.

Organizatorami „sceny przy stoliku” są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Zapraszamy 28 kwietnia 2025 r. godz. 18.00, duża scena; bilety w cenie 10 zł do nabycia w Teatrze.