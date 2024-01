W tym tygodniu portEl poleca: wernisaż Fotki Miesiąca, EOK i spotkanie z Tomaszem Stężałą

Jest poniedziałek (8 stycznia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

We wtorek (9 stycznia) o godz. 17 zapraszamy do filii bibliotecznej nr 3 przy al. J. Piłsudskiego 17 na spotkanie z elblążaninem Tomaszem Stężałą wokół jego najnowszej książki pt. „Dziennik snów”. Tym razem nie jest to jednak powieść historyczna, jak autor zdążył nas przyzwyczaić, lecz zbiór opowiadań.

Już w środę (10 stycznia) o godz. 18 czeka nas kolejny wernisaż Fotki Miesiąca. W Centrum Spotkań Europejskich Światowid będziemy mogli obejrzeć niezwykłe zdjęcia Czytelników portElu, którzy kochają nasze miasto i region.

Klub Środowisk Twórczych KRYPTA zaprasza na bezpłatny Mołdawski STAND-UP z Miłoszem Szymańskim. Twórcą podcastów: "Za rubieżą" i "Lekcja historii", autorem książki "Kto zgasi światło? Opowieści z Mołdawii". Czwartek (11 stycznia), godz. 18.

Centrum Sztuki Galeria EL oraz Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym zapraszają serdecznie na wystawę uczniów i uczennic z Pracowni Technik Druku Artystycznego w LSP w czwartek o godz. 18. Kuratorem wystawy jest Janusz Kozak, nauczyciel gronowskiego liceum.

Przepiękna muzyka, wspaniali soliści oraz najbardziej znane i lubiane utwory z operetek - to przepis na niezwykle udany wieczór z EOK. Elbląska Orkiestra Kameralna wystąpi pod batutą Rubena Silvy. Dyrygent boliwijskiego pochodzenia swoim temperamentem i ognistym charakterem porwie za sobą niejedno serce i duszę. Niedziela (14 stycznia), godz. 18.

Miłego tygodnia!