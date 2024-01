Tomasz Stężała w nowej formie: spotkanie z autorem

W poniedziałek, 8 stycznia, o godz. 16 zapraszamy do filii bibliotecznej nr 3 przy al. J. Piłsudskiego 17 na spotkanie z elblążaninem Tomaszem Stężałą wokół jego najnowszej książki pt. „Dziennik snów”. Tym razem nie jest to jednak powieść historyczna, jak autor zdążył nas przyzwyczaić, lecz zbiór opowiadań.

„Dziennik snów” to zbiór zróżnicowanych tematycznie, dwunastu opowiadań, co już jest dość nietypowe, bo autor przyzwyczaił nas do tego, że pisze powieści historyczne. Na okładce oprócz nazwiska Tomasza Stężały znajduje się też nazwisko Lassego Hansena, który jest autorem sześciu opowiadań ze zbioru. Kim jest współautor książki? Dlaczego tym razem Tomasz Stężała zdecydował się na napisanie krótkich form prozatorskich i o czym w swoich opowiadaniach pisze? Tego wszystkiego będzie można dowiedzieć się na spotkaniu z autorem i zapewne jeszcze wielu innych ciekawych rzeczy. Zapraszamy!

Tomasz Stężała – pochodzący z Elbląga twórca powieści historycznych. Na co dzień nauczyciel biologii i języka angielskiego w jednym z elbląskich liceów. Działa w stowarzyszeniu rekonstruktorów historycznych powiatu elbląskiego pod nazwą Elbląskie Bractwo Historyczne. Autor powieści: w cyklu „Elbing 1945: Prawdziwa historia Elbląga” („Elbing 1945. Odnalezione wspomnienia”, „Elbing 1945. Pierwyj Gorod”); w cyklu „Trzy Armie” („Porucznicy 1939”, „Kapitanowie 1941. Pseudonim Grzmot”, „Kapitanowie 1941. Kryptonim Ubezpieczalnia”, „Pułkownicy 1944. Rzeczpospolita Partyzancka”, „Pułkownicy 1944. Nowe życie”) oraz „Aptekarz”, „Wojna bogów”, „Bunt starych bogów”, „As i dama”.

Więcej informacji:

Filia nr 3, Al. J. Piłsudskiego 17

e-mail: filia.pilsudskiego@bibliotekaelblaska.pl

tel. (55) 625 60 85