Weź udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Elbląga na szkolenia z Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Szkolenia prowadzone będą on-line. Odbędą się w następujących terminach:

- pierwszy - 17.12.2025 r. w godz. 16.00-18.00

Link do rejestracji uczestników na 17 grudnia

https://safetyproject.clickmeeting.com/webinar-dla-ludnosci-um-elblag/register

Link bezpośredni do dołączenia na spotkanie 17 grudnia https://safetyproject.clickmeeting.com/webinar-dla-ludnosci-um-elblag

- drugi - 20.12.2025 r. godz. 10-00 – 12.00

Link do rejestracji uczestników 20 grudnia https://safetyproject.clickmeeting.com/webinar-dla-ludnosci-um-elblag-2/register

Link bezpośredni do spotkania na 20 grudnia

https://safetyproject.clickmeeting.com/webinar-dla-ludnosci-um-elblag-2

Szkolenia współfinansowane są z dotacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026

Tematyka szkoleń ujęta jest w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie programów szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz wymagań dla podmiotów prowadzących szkolenia https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20250000162

Celem szkolenia jest przygotowanie osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do właściwych reakcji w sytuacjach zagrożeń, w tym w zakresie rozpoznawania zagrożeń, zapobiegania im oraz kształtowania odpowiednich zachowań w przypadku ich wystąpienia, a także wypracowanie zdolności współdziałania z organami ochrony ludności i podmiotami ochrony ludności. Szkolenie służy zwiększeniu odporności społecznej.