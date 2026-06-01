Więcej dzieci skorzysta z półkolonii

Fot. pixabay.com

Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem półkoloniami, organizowanymi przez miejskie placówki oświatowe, prezydent przyznał dodatkową pulę środków w kwocie 45 tys. zł na stworzenie sześciu grup w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 12 oraz Szkole Podstawowej nr 16.

Dzięki temu z półkolonii skorzysta dodatkowo 90 uczniów, którzy zapisani byli na listach rezerwowych w powyższych placówkach. Aktualnie jest jeszcze kilka wolnych miejsc na półkolonie organizowane w Szkole Podstawowej nr 14. Ponadto informujemy, iż w celu usprawnienia procesu zapisów w przyszłym roku wprowadzony zostanie elektroniczny system zapisów na półkolonie i półzimowiska.

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta