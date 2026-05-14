UWAGA!

----

Wielonarodowa dywizja z nowym dowódcą

 Elbląg, gen. bryg. Rafał Kowalik (z prawej), nowy dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód przejmuje dowodzenia od gen. dyw. Jarosława Górowskiego
gen. bryg. Rafał Kowalik (z prawej), nowy dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód przejmuje dowodzenia od gen. dyw. Jarosława Górowskiego (fot. Anna Dembińska)

Gen. bryg. Rafał Kowalik został nowym dowódcą Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód, która ma swoją siedzibę w Elblągu. Uroczyste przekazanie obowiązków nastąpiło w czwartek na terenie jednostki przy ul. Podchorążych. Służą tu żołnierze z 14 krajów NATO. Zobacz zdjęcia z uroczystości.

Przez ostatnie dwa lata dywizją dowodził gen. dyw. Jarosław Górowski, który decyzją ministra obrony narodowej obejmuje nowe obowiązki. Będzie dowodził nowo powstającym w Bydgoszczy Dowództwem Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. W Elblągu jego miejsce zajął gen. bryg. Rafał Kowalik, który jako drugi Polak w historii był przed laty zastępcą dowódcy 1 Dywizji Kawalerii Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych w jej siedzibie w Fort Hood w Teksasie.

Rafał Kowalik ma 55 lat, jest absolwentem Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Służył m.in. 3. batalionie czołgów (Żurawica) 14 Brygady Pancernej w Przemyślu, gdzie w latach 1994-2000 pełnił służbę na stanowiskach dowódcy plutonu i dowódcy kompanii czołgów. W 2000 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W latach 2000 - 2005 pełnił służbę na stanowisku szefa sekcji w 1 batalionie czołgów 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. W latach 2005 - 2010 zajmował stanowiska oficera sekcji oraz szefa sekcji w sztabie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. W tym czasie został skierowany do służby w ramach XIX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW KFOR) w Kosowie.

  Elbląg, Przekazanie obowiązków dowódcy miało uroczystą oprawę
Przekazanie obowiązków dowódcy miało uroczystą oprawę (fot. Anna Dembińska)

W 2011 roku ukończył kurs kwalifikacyjny dla dowódców batalionów w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a w 2012 roku studia podyplomowe w tej uczelni.

- W 2012 roku, podczas ćwiczenia Anakonda 12, dowodził Taktyczną Grupą Bojową, w skład której wchodziły pododdziały z różnych jednostek wojskowych z terenu całego kraju. Za przeprowadzenie ćwiczenia otrzymał najwyższe oceny oraz podziękowania przełożonych. 1 batalion czołgów pod jego dowództwem dwukrotnie, w latach 2013 i 2014, zajął pierwsze miejsce w kategorii plutonów czołgów w zawodach użyteczno-bojowych Wojsk Lądowych. Od sierpnia 2014 do stycznia 2018 roku pełnił służbę na stanowisku szefa sztabu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. 1 lutego 2018 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich – informuje Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód.

W 2020 roku został mianowany na stopień generała brygady i objął stanowisko dowódcy 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. W 2021 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Oddziału Operacyjnego – zastępcy szefa sztabu do spraw operacyjnych w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 1 października 2023 roku, jako drugi Polak w historii, objął stanowisko zastępcy dowódcy 1 Dywizji Kawalerii Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych w jej siedzibie w Fort Hood w Teksasie. Od 14 maja pełni obowiązki dowódcy Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód.

 

Więcej o uroczystościach przekazania dowództwa wkrótce.


A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Wielonarodowa dywizja z nowym dowódcą
Wielonarodowa dywizja z nowym dowódcą
Wielonarodowa dywizja z nowym dowódcą
Wielonarodowa dywizja z nowym dowódcą

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 