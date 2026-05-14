Wielonarodowa dywizja z nowym dowódcą

Gen. bryg. Rafał Kowalik został nowym dowódcą Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód, która ma swoją siedzibę w Elblągu. Uroczyste przekazanie obowiązków nastąpiło w czwartek na terenie jednostki przy ul. Podchorążych. Służą tu żołnierze z 14 krajów NATO. Zobacz zdjęcia z uroczystości.

Przez ostatnie dwa lata dywizją dowodził gen. dyw. Jarosław Górowski, który decyzją ministra obrony narodowej obejmuje nowe obowiązki. Będzie dowodził nowo powstającym w Bydgoszczy Dowództwem Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. W Elblągu jego miejsce zajął gen. bryg. Rafał Kowalik, który jako drugi Polak w historii był przed laty zastępcą dowódcy 1 Dywizji Kawalerii Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych w jej siedzibie w Fort Hood w Teksasie.

Rafał Kowalik ma 55 lat, jest absolwentem Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Służył m.in. 3. batalionie czołgów (Żurawica) 14 Brygady Pancernej w Przemyślu, gdzie w latach 1994-2000 pełnił służbę na stanowiskach dowódcy plutonu i dowódcy kompanii czołgów. W 2000 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W latach 2000 - 2005 pełnił służbę na stanowisku szefa sekcji w 1 batalionie czołgów 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. W latach 2005 - 2010 zajmował stanowiska oficera sekcji oraz szefa sekcji w sztabie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. W tym czasie został skierowany do służby w ramach XIX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW KFOR) w Kosowie.

Przekazanie obowiązków dowódcy miało uroczystą oprawę (fot. Anna Dembińska)

W 2011 roku ukończył kurs kwalifikacyjny dla dowódców batalionów w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a w 2012 roku studia podyplomowe w tej uczelni.

- W 2012 roku, podczas ćwiczenia Anakonda 12, dowodził Taktyczną Grupą Bojową, w skład której wchodziły pododdziały z różnych jednostek wojskowych z terenu całego kraju. Za przeprowadzenie ćwiczenia otrzymał najwyższe oceny oraz podziękowania przełożonych. 1 batalion czołgów pod jego dowództwem dwukrotnie, w latach 2013 i 2014, zajął pierwsze miejsce w kategorii plutonów czołgów w zawodach użyteczno-bojowych Wojsk Lądowych. Od sierpnia 2014 do stycznia 2018 roku pełnił służbę na stanowisku szefa sztabu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. 1 lutego 2018 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich – informuje Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód.

W 2020 roku został mianowany na stopień generała brygady i objął stanowisko dowódcy 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. W 2021 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Oddziału Operacyjnego – zastępcy szefa sztabu do spraw operacyjnych w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 1 października 2023 roku, jako drugi Polak w historii, objął stanowisko zastępcy dowódcy 1 Dywizji Kawalerii Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych w jej siedzibie w Fort Hood w Teksasie. Od 14 maja pełni obowiązki dowódcy Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód.

