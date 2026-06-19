Wieżowa jak nowa

Prawie 1,4 mln złotych będzie kosztować przebudowa ul. Wieżowej na starówce, na odcinku od ul. Przymurze do Starego Rynku. Prace mają ruszyć w przyszłym tygodniu,

Prace na rzecz miasta wykona Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, mają potrwać do października 2026 roku i kosztować w sumie prawie 1,4 mln złotych. Samorząd na ten cel uzyskał 956 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wieżowa zyska nową nawierzchnię, chodniki, zbudowany zostanie system odwodnienia drogi oraz nowe uliczne oświetlenie.

- W związku z realizacją inwestycji przebudowywany odcinek ul. Wieżowej zostanie wyłączony z ruchu. Dopuszczony będzie jedynie dojazd do nieruchomości zlokalizowanych przy tej ulicy. Objazd w kierunku ul. Bednarskiej zostanie poprowadzony ulicami: Przymurze, Garbary oraz Stary Rynek. Prosimy mieszkańców i kierowców o zachowanie ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz uwzględnienie zmian w organizacji ruchu podczas planowania podróży – informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

Przypomnijmy, że wcześniejszy odcinek ul. Wieżowej, od Pocztowej do Przymurze, został w ubiegłym roku zmodernizowany przez dewelopera, który zbudował obok nowy budynek mieszkalny.

Nasi Czytelnicy pytają, kiedy remontu doczeka się ul. Bednarska, będąca przedłużeniem Wieżowej. Prace będą mogły się tu rozpocząć dopiero po zakończeniu trwającej właśnie zabudowy kwartału między ul. Studzienną, Wodną i właśnie Bednarską.