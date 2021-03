Wiosna to... czy zima? (Opowieści z lasu, odc. 262)

21 marca to początek kalendarzowej wiosny. To też Międzynarodowy Dzień Lasów, którego tegoroczne hasło brzmi: „Las to zdrowie”. Patrząc dziś przez okno, trudno jest na pierwszy rzut oka stwierdzić, że wiosna już przyszła do lasów Nadleśnictwa Elbląg, a jednak pojawiają się już pierwsze jej symptomy...

Pierwsze kwiaty

- Dziś zapraszamy na "spacer" przy kubku herbaty, a jak zrobi się nieco cieplej, to zapraszamy do lasu w poszukiwaniu oznak wiosny – mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Przy odrobine szczęścia w miejscach o południowej wystawie w lesie spotkać już można pierwsze wiosenne kwiaty, które wykorzystują fakt, że na drzewach nie ma liści, a do dolnych partii lasu dociera dużo światła – opowiada leśnik. - Wtedy w lesie pojawiają się najpierw śnieżyczki, przebiśnieg czy śnieżce wiosenne, a już niebawem, jak tylko zrobi się nieco cieplej, pojawią się białe kobierce zawilców gajowych czy przylaszczki pospolite o niebiesko-fioletowych kwiatach.

Skoro mowa o kwiatach, to podczas spaceru koniecznie trzeba się rozejrzeć za wawrzynkiem wilczełyko, krzewem, który przed pojawieniem się liści rozwija niewielkie, ale ładne różowe kwiaty. Spotkać go można w żyźniejszych częściach liściastego lasu lub w pobliżu zbiorników wodnych. Jan Piotrowski przypomina że jest to roślina trująca i lecznicza jednocześnie. Jest też objęta częściową ochroną.

- Z kwitnieniem kojarzą się też pierwsze kwitnące gatunki drzew i krzewów – kontynuuje leśnik. - Jednym z pierwszych doskonale już widocznych oznak nadchodzącej wiosny są żółte kwiatostany leszczyny, pięknie odznaczające się na tle jeszcze szarego, jesienno-zimowego lasu. Podobnie, choć mniej efektownie, zakwita już olcha, a niebawem pojawią się kwiaty na wierzbach. Wysypujący się z nich pyłek to ratunek dla zapylaczy zamieszkujących las, którym dostarcza on świeży pokarm bogaty w liczne witaminy.

Ruch w interesie

Wybierając się do lasu w słoneczny i trochę cieplejszy dzień warto na chwilę zatrzymać się przy napotkanym mrowisku. W ciepłych promieniach słońca zauważyć możemy wygrzewające się mrówki, które po wygrzaniu się wędrują do podziemnych części mrowiska, aby je ogrzać. Inne mrówki w tym czasie znoszą do mrowiska materiały budowlane do napraw po jesiennych i zimowych zniszczeniach, jeszcze inne penetrują okolice mrowiska w poszukiwaniu pokarmu, polują lub znoszą martwe szczątki zwierząt.

- Nieco wyżej możemy zaobserwować lub usłyszeć trele i zaloty ptaków – wskazuje Jan Piotrowski. - Z dużej odległości bez problemu do naszych uszu dochodzi dźwięk bębnienia wykonywanego przez dzięcioły. Jest to specyficzny głośny odgłos stukania w drzewo, którego celem jest przywabienie samicy i zaznaczenie swojego terytorium. Jeszcze wyżej, wysoko na niebie przewijają się już klucze żurawi, gęsi, bocianów czy łabędzi. W przypadku tych pierwszych ciężko jest je przeoczyć, ze względu na głośny klangor słyszany z dużej odległości – podkreśla.

Leśnik o oznakach wiosny mógłby opowiadać jeszcze długo, ale nie starczy całego dnia na ich wyliczanie.

- Dlatego wraz z elbląskimi leśnikami zapraszamy do lasu na wiosenny spacer, bo, jak głosi wspomniane przez nas hasło Międzynarodowego Dnia Lasu: Las to zdrowie – zachęca Jan Piotrowski.