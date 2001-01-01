Wody Polskie odcinają się od wypowiedzi swoich pracowników w sprawie powodzi

Nie milkną echa sesji Rady Miasta i Gminy w Tolkmicku, na której o powodzi mieszkańcy i władze gminy dyskutowali z przedstawicielami Wód Polskich. Po publikacji relacji na portElu do naszej redakcji wpłynęło oświadczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

„W związku z artykułem pt. „Po powodzi w Tolkmicku dyrektor Zlewni traci stanowisko”, który ukazał się 29 sierpnia br. w portalu internetowym portEl.pl, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje:

Cytowane w artykule wypowiedzi Joanny Boryckiej, z-cy dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu i Łukasza Jaroszewskiego, kierownika Nadzoru Wodnego w Braniewie, nie są oficjalnym stanowiskiem Wód Polskich.

Wygłoszone podczas sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku, 28 sierpnia, opinie ww. pracowników Wód Polskich wynikają z ich osobistej oceny zaistniałych zdarzeń.

Na podstawie wspomnianych wypowiedzi nie należy wyciągać żadnych wiążących wniosków dotyczących funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w szczególności polityki personalnej prowadzonej przez Wody Polskie” – pisze w swoim oświadczeniu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdański. PGW Wody Polskie. Pod oświadczeniem podpisał się Andrzej Ryński, dyrektor tej instytucji.

Od redakcji: Sesja Rady Miejskiej w Tolkmicku to publiczne wydarzenie, głos i obraz z jej przebiegu jest rejestrowany i również upubliczniany, bo taki obowiązek dla samorządu wynika z ustawy. Całość można zobaczyć pod linkiem, który udostępniamy poniżej.

Przedstawiciele Wód Polskich zostali zaproszeni na sesję przez władze gminy i powinni się spodziewać, że padnie w ich stronę wiele pytań od samorządowców i mieszkańców na temat ostatniej powodzi. Ich odpowiedzi są publiczne, więc oświadczenie kierownictwa RZGW może dziwić. Publikujemy je, by dać pełen obraz dyskusji o powodzi w Tolkmicku.