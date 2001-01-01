Na Fabrycznej powstaną nowe mieszkania?

Władze Elbląga chcą sprzedać niezabudowaną działkę przy ul. Fabrycznej o powierzchni ponad 1,6 tys. m kw. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego może tu powstać wielorodzinna zabudowa.

Jak czytamy w dokumentacji przetargu, działka jest przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną, a jej nabywca będzie mógł ją skomunikować z ul. Fabryczną poprzez jeden z istniejących zjazdów, który będzie musiał również przebudować. - Istnieje również możliwość uzyskania zgody na wykonanie zjazdu z ul. Fabrycznej w nowym miejscu, po złożeniu wniosku na lokalizację zjazdu wraz z wymaganymi załącznikami – piszą urzędnicy.

Działka znajduje się między sklepem Społem a dotychczasową zabudową mieszkaniową, jest położona w bliskim sąsiedztwie terenów uzbrojonych w media komunalne, a przebiega przez nią sieć wodociągowa, ciepłownicza, gazowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się również skrzynka energetyczna. Nabywca będzie musiał ustanowić tzw. służebności dla niektórych z podmiotów, np. EPEC czy Energa Operator.

Cena wywoławcza działki to 690 tys. zł netto (plus VAT). Przetarg w sprawie jej sprzedaży odbędzie się w ratuszu 24 listopada