UWAGA!

----

Na Fabrycznej powstaną nowe mieszkania?

 Elbląg, Miasto chce sprzedać działkę w sąsiedztwie sklepu Społem
Miasto chce sprzedać działkę w sąsiedztwie sklepu Społem (fot. Anna Dembińska)

Władze Elbląga chcą sprzedać niezabudowaną działkę przy ul. Fabrycznej o powierzchni ponad 1,6 tys. m kw. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego może tu powstać wielorodzinna zabudowa.

Jak czytamy w dokumentacji przetargu, działka jest przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną, a jej nabywca będzie mógł ją skomunikować z ul. Fabryczną poprzez jeden z istniejących zjazdów, który będzie musiał również przebudować. - Istnieje również możliwość uzyskania zgody na wykonanie zjazdu z ul. Fabrycznej w nowym miejscu, po złożeniu wniosku na lokalizację zjazdu wraz z wymaganymi załącznikami – piszą urzędnicy.

Działka znajduje się między sklepem Społem a dotychczasową zabudową mieszkaniową, jest położona w bliskim sąsiedztwie terenów uzbrojonych w media komunalne, a przebiega przez nią sieć wodociągowa, ciepłownicza, gazowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się również skrzynka energetyczna. Nabywca będzie musiał ustanowić tzw. służebności dla niektórych z podmiotów, np. EPEC czy Energa Operator.

Cena wywoławcza działki to 690 tys. zł netto (plus VAT). Przetarg w sprawie jej sprzedaży odbędzie się w ratuszu 24 listopada

red.

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 